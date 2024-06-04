沒聽到勇消求救？ 議員質疑竹市消防局「救災通訊零死角」騙很大

時代力量黨團質疑竹市消防局稱救災通訊零死角騙很大。（時力黨團提供）

2024/06/04 12:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕時代力量新竹市議會黨團今開記者會，針對消防局長李世恭在議會答詢表示，晴空匯火災殉職2名消防員不在當天的救災管制板上，黨團質疑顯然火災現場安全管理失靈，重蹈桃園新屋、高雄茄萣的覆轍；同時李世恭說當天收到Mayday求救訊號非常的微弱，與市府自詡救災通訊零死角相違背。黨團要求市府加強火災安全管理訓練、改善救災通訊品質，並配置消防員個人專屬求救專用無線電。黨團質疑111年消防局才發新聞稿自誇「無線電中繼台總數量擴增至7座，密度全台第一！」結果本次事故證明當時宣稱的救災通訊零死角，根本騙很大！

議員蔡惠婷表示，李世恭答詢當時的管制站並沒有2名殉職消防員的名牌，令人震驚，顯示火場管理大有問題。據她了解，消防員救命器會響，表示名牌和插銷有拔出來，究竟交給誰、為何沒在管制板上，應調查清楚。從2015年的桃園新屋大火、2018年的高雄茄萣火災，都有殉職消防員未在管制板上的問題，如今近10年過去，依然重蹈覆轍，實在令人難以接受，凸顯過去新竹市指揮官、安全官的訓練恐未落實。

蔡惠婷說，新竹市在2020年花費近2億元建置MR混合實境、VR虛擬實境場景的防災模擬演練系統，標榜針對高層建物、狹小巷弄地區、大型購物中心，且著重在救災指揮官及勤務指派人員訓練。究竟為何如此昂貴的模擬演練系統未能幫助到本次的火災指揮管理，是訓練不足，還是系統根本不合用，消防局也應如實評估相關訓練成效。

議員林彥甫表示，針對2名殉職消防員喊了多次Mayday無效，錯過救援時間，令人心碎。對此，消防局長說：「我們聽到Mayday的時候，是兩聲Mayday，而且是訊號非常的微弱」，另有位於7-10樓的人員雖聽到3次Mayday，「但當時同樣未能辨識求救身分，並且無法將訊息外傳給現場指揮官」。然而，111年新竹市消防局才發新聞稿自誇「無線電中繼台總數量擴增至7座，密度全台第一」、「無線電訊號全市涵蓋率達全台第一」，結果本次事故證明，當時宣稱的救災通訊零死角，根本騙很大！消防局應正視無線電通訊品質不佳的問題，並提出能克服救災現場環境的解方。

議員廖子齊表示，2位殉職消防員多次發出求救訊號未能及時傳達，顯現出火場無線電通訊可能存在盲點的問題。去年雲林縣消防局率先配置專屬的求救頻道和數位無線電設備，為全台首創。這些設備能夠即時顯示求救人員的姓名，提升搜救的效率和安全性。她強烈建議竹市可效仿，為每位消防員配置專屬求救頻道和無線電設備。

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