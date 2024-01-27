高虹安再掀棒球場案 議員劉康彥、楊玲宜批卸責轉移焦點

新竹市長高虹安昨天開記者會對外說明情形。（記者洪美秀攝）

2024/01/27 13:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安昨天大動作開記者會再提出棒球場問題，並稱廠商若5天後未進行覆土移除，就擬終止契約再重新規劃設計朝人工草皮方向重鋪，此舉遭民進黨市議員楊玲宜及劉康彥抨擊，是為轉移高虹安讓悍創違法轉包及疑似先承攬後得標且遭監察院約談的焦點，稱高虹安終將夜路走多、多行不義必自斃。且巨佳營造已準備減價收受、現況結算。

媒體昨天致電巨佳營造都未獲回應，對市府5天的最後通牒也未有回應。至於劉康彥所提市府已與巨佳談妥解約的說法，竹市府表示「毫無所悉」，且昨天已發文要求巨佳最遲2月1日前進場移土。另市府政風處也提到，棒球場新建工程相關缺失，已有追究相關人員責任，去年7月已將辦理統包工程涉有缺失人員包含前民選首長、代理首長、前政務人員、公務人員及臨時人員共6人移送監察院，後續待監察院審查認定、議處。

楊玲宜說，高虹安早在去年7月就將棒球場案移送地檢與監察院，陸續約談相關人員調查做說明，時隔半年多，至今查無不法。反觀，高虹安又將此案翻出舊案重提，目的就是因監察院對棒球場改善服務諮詢標案，悍創違法轉包，疑似先承攬後得標，展開約談調查，企圖轉移焦點。因為監察院主動針對新竹市府涉嫌違法轉包以及綁標的悍創棒球場檢測案，要求市府進行說明。

她說，市府內部也有吹哨者提供給監委，關於市府去年4月份由工務處、教育處召集營造商，以及市府委託的第三方單位，針對棒球場土壤開挖抽樣的檢測報告。這份報告據悉一直被壓在市長室，無法對外公開，其中也牽涉到前副市長蔡麗清為何求去，以及為何市府與營造商無法達成協議的真正原因。她奉勸高虹安夜路走多、多行不義必自斃，誠實面對司法審判、少政治惡鬥，才是正軌之道。

劉康彥也提到，每次只要高虹安有事，棒球場就有事。高虹安有什麼事？除監察院要求市府說明悍創有無違法轉包、及悍創創辦人身兼市府體檢小組成員，是否涉及利益衝突迴避問題外，高虹安這兩天為清算前朝人事，鬧出大烏龍，硬是跳過人事處，不依照法規程序，逕自調整行政處副處長，現在才亡羊補牢凍結人事，再者高虹安把棒球場遲未改善的問題卸責給廠商。但當初說和廠商達成改善共識要變成WBC等級的，也是高虹安。

他說，高虹安上任已1年多了，權力籌碼都在手中，真正聰明有本事的人，早就把「大秘寶弊案」查得水落石出，球場也能開打了。可惜，高虹安自己無能，身邊又一堆佞臣，整個市府被搞得離心離德。更把過去1年多棒球場「零改善」的指控，轉移（栽贓）到巨佳身上，還向巨佳提出「限期5天進場移除覆土」的最後通牒。但這只是市府和巨佳解約前用來欺騙市民的話術，只是要先發制人，把責任推給廠商。

劉康彥說，市府已與巨佳談妥的解約條件，就是巨佳減價收受、現況結算。且巨佳只能默不吭聲、認賠出場，任憑高虹安開記者會消費。不論是巨佳或曾為球場奮戰不懈的公務同仁，都成為被權力蒙蔽雙眼、一心只想鬥人的高虹安政治操作下的犧牲品。

新竹市長高虹安去年7月由悍創得標邀美國場務專家到棒球場開挖情形。（資料照，記者洪美秀攝）

綠營市議員楊玲宜批高虹安，夜路走多、多行不義必自斃。（資料照，記者洪美秀攝）

綠營市議員劉康彥稱高虹安先發制人，並把棒球場零改善的責任推給廠商，而廠商與市府也達成要解約及減價收受，現況結算的共識。（資料照，記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法