控新竹棒球場問題沒改善 高虹安：最後限期5天 否則與廠商終止契約

新竹市立棒球場統包商遲未履約，新竹市長高虹安表示，市府已要求廠商在今天限期後的5天內提出計畫並移除，否則市府將依契約進行協商或終止契約，未來球場改善擬朝改鋪人工草皮方向規畫。（記者洪美秀攝）

2024/01/26 11:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天偕新上任的工務處長陳明錚與教育處長陳木金召開棒球場改善說明會，高虹安說，去年市府陸續發現棒球場多項重大問題，限期要求統包商今天前需進行覆土移除，但因期限已到，市府將在5天後要求統包商履約，否則將自行移除覆土後向廠商求償，並與統包商協商或採終止契約，後續球場改善，則擬朝人工草皮方向鋪設。

高虹安說，棒球場缺失包括排水檢測不符合統包需求書規定的30分鐘內排掉，又發現前市府採無樑版設計的球場恐有公共安全疑慮，球場的覆土也超過契約書規定的30公分，最多覆土達65公分，加上統包商針對結構設計計畫書未提出結構技師的核可書等。

高虹安強調，這1年來市府並非沒有作為，也發現棒球場多項重大的問題，除一開始就知道的排水不佳，又發現球場的覆土也不符契約書規定的30公分，有部分覆土甚至高達65公分，也會造成球場下方採無樑版設計的停車場出現載重係數超標而衍生公共安全疑慮，加上統包商無法出具結構技師簽可的結構設計書簽證，今天是市府限期要求統包商進場移除覆土的最後一天，由於廠商的覆土移除計畫還未經過審查，市府會再發最後一次的限期改善公文，但5天後若未提出覆土計畫，市府會接手後續的相關工程，除會向廠商求償外，也會與廠商協商，若協商不順利會進行終止契約。

高虹安表示，由於廠商未依規定進行覆土移除，這些原本都是專案監造管理單位（PCM）應該要發現的問題，卻由市府發現，強調廠商可保有球場主體建築所需應得的經費外，對於未履行公文的部分，市府也會依規進行求償並扣除款項，若5天後廠商依舊未提出覆土計畫，市府就會啟動後續的協商，並朝終止契約方向進行，同時也會進行規畫設計發包，朝採人工草皮方向來進行球場的本體施做，因為若覆土若超過30公分，在沒有安全技師的簽證下，市府會朝向人工草皮方向施做，也會採天母的人工草皮標準進行規畫設計發包及改善。

至於市府接手後，因朝人工草皮方向施做所需的增加的經費，也會向議會爭取，同時在合理的預算增加下，進行人工草皮的施做。至於何時會完成人工草皮的施作及改善，高虹安也強調後續市府會採公開透明的方式，讓市民及議會了解。

新竹市立棒球場統包商遲未履約，新竹市長高虹安表示，市府已要求廠商在今天限期後的5天內提出計畫並移除，否則市府將依契約進行協商或終止契約，未來球場改善擬朝改鋪人工草皮方向規畫。（記者洪美秀攝）

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