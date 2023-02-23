大學學測成績公布 竹市社區高中考出佳績

新竹市社區高中學測成績表現不錯，其中建功高中文理組最高分同學，左是梁宇謙、右是嚴敬祥，中間是校長林國松。（校方提供）

2023/02/23 15:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕大學學測成績今天公布，新竹市立建功高中與市立成德高中學生表現持續進步，尤其是國中、高中六年一貫的學生表現讓人讚賞，建功高中國英數A自最高57級分學生段宇謙就是六年建功寶寶。而成德高中學測社會科考滿級分的程靖傑同樣是六年一貫的成德寶寶，社區高中學生的表現已見佳績。

建功高中表示，316名考生中，各科達全國頂標有3成、全國前標6成、達全國均標8成以上，其中國英數自四科最高分為57級分，國英數B社最高分為56級分。

考出國英數A自最高的57級分的段宇謙是六年建功寶寶，在建功期間在老師的鼓勵下，按步就班念書，考出佳績，讓學校與有榮焉；另國英數B社最高級分的嚴敬祥說，雖沒有拼命的讀書，但會跟同學複習功課，學校老師提供的課程及各種探究、報告、複習，讓他可按節奏念書。

同樣是社區型高中的成德高中今年國文與社會科都有滿級分學生，單科達頂標達69人次，去年的繁星上榜錄取率達66%，預期今年繁星有機會在穩健中成長提升。

其中學測社會科考滿級分的程靖傑，是六年一貫的成德寶寶，國中時期覺得自己有點散慢，不太用功，以1A4B的成績選擇就近入學直升成德高中部，上高中後努力加強地理資訊與歷史，且聽國外的新聞，對其成績很有幫助。

國文科滿級分的黃玳歆，國文是最喜歡也最擅長的科目，考前練習很多的題目，花在國文的時間比其他科目還多，寫作成績也很好，未來想讀中文系，以當記者為志向。

新竹市社區高中學測成績表現不錯，其中成德高中去年繁星表現優異，今年可望超過去年成績。（校方提供）

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