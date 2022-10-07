議員質疑特定業者承包市府活動標案 竹市府：一切公開合法

新竹市議員林彥甫在市議會總質詢時質疑特定業者承包市府活動標案、7年包辦2億標案、得標率高達9成。不過市府強調標案採購過程一切公開合法！（林彥甫提供）

2022/10/07 08:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林彥甫日昨在市議會總質詢時，針對新竹市府過去8年的活動採購案做總檢驗，發現大型活動都由固定幾間廠商得標，還有新成立或剛轉型的廠商就拿下大案，質疑市府採購評選機制標準不一，且特定廠商7年包辦市府活動2億標案，得標率高達9成，市府應說明評選過程。

市府表示，所有活動標案及採購案都依政府採購法辦理，廠商由專業評選委員會評定，呼籲有心人士停止捕風捉影行為。且過程公平公正公開，廠商只要非「拒絕往來廠商」，且符合招標公告資格，都可來投標，標案採用最有利標方式辦理，即由採購專業評選委員評選出優勝廠商，採購過程都經主計及政風單位依法監辦。

市府強調，評選委員會的成立及專家學者人數等相關規定，也依「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」辦理，其中組織準則第4條，委員會置委員5人以上，由機關就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，其中專家、學者人數不得少於三分之一，都依法辦理。

市議員林彥甫說，進行市府活動承包總體檢時發現，有特定廠商2016年7月才從包裝實業公司轉型做文化事業，同年10月就拿下550萬的活動標案，之後得標率高達89%，其中7成甚至是獨家得標。

經比對追查，另兩間承包大活動的廠商，得標率也超過9成。經比對地址、負責人後，發現3家廠商根本是同個團隊，但從未同時出現在相同標案。

經統計，這3間廠商7年來總共承包市府124個標案，幾乎包辦市府各大活動，包含感恩季、生活節、味市集等。這樣的情況，導致曾同時參與投標的其他廠商，有高達85% 的廠商不再同時投標。

林彥甫說，同樣是承包市府大型活動標案，同個團隊卻用3家分身公司來投標，明顯不合理，令人懷疑是否為了刻意掩人耳目，也認為這樣獨攬承包活動標案情形應供市民檢視了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法