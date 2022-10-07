議員質疑特定業者承包市府活動標案 竹市府：一切公開合法
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林彥甫日昨在市議會總質詢時，針對新竹市府過去8年的活動採購案做總檢驗，發現大型活動都由固定幾間廠商得標，還有新成立或剛轉型的廠商就拿下大案，質疑市府採購評選機制標準不一，且特定廠商7年包辦市府活動2億標案，得標率高達9成，市府應說明評選過程。
市府表示，所有活動標案及採購案都依政府採購法辦理，廠商由專業評選委員會評定，呼籲有心人士停止捕風捉影行為。且過程公平公正公開，廠商只要非「拒絕往來廠商」，且符合招標公告資格，都可來投標，標案採用最有利標方式辦理，即由採購專業評選委員評選出優勝廠商，採購過程都經主計及政風單位依法監辦。
市府強調，評選委員會的成立及專家學者人數等相關規定，也依「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」辦理，其中組織準則第4條，委員會置委員5人以上，由機關就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，其中專家、學者人數不得少於三分之一，都依法辦理。
市議員林彥甫說，進行市府活動承包總體檢時發現，有特定廠商2016年7月才從包裝實業公司轉型做文化事業，同年10月就拿下550萬的活動標案，之後得標率高達89%，其中7成甚至是獨家得標。
經比對追查，另兩間承包大活動的廠商，得標率也超過9成。經比對地址、負責人後，發現3家廠商根本是同個團隊，但從未同時出現在相同標案。
經統計，這3間廠商7年來總共承包市府124個標案，幾乎包辦市府各大活動，包含感恩季、生活節、味市集等。這樣的情況，導致曾同時參與投標的其他廠商，有高達85% 的廠商不再同時投標。
林彥甫說，同樣是承包市府大型活動標案，同個團隊卻用3家分身公司來投標，明顯不合理，令人懷疑是否為了刻意掩人耳目，也認為這樣獨攬承包活動標案情形應供市民檢視了解。