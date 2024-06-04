美超微想返台設廠 嘉縣積極爭取

2024/06/04 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區，嘉義縣政府積極招商，縣長翁章梁昨表示，全球伺服器大廠美超微電腦公司創辦人兼執行長梁見後是嘉義縣竹崎鄉子弟，六月一日回到台灣，參加台北國際電腦展，日前曾公開提到有意返台設廠，擴大投資量能，縣府已建立聯繫管道，將邀請梁見後返鄉建廠，讓嘉義科技城版圖更加完整。

創辦人梁見後 竹崎鄉子弟

六十七歲的梁見後出身竹崎鄉獅埜村，務農的父母拉拔七個孩子長大，排行第二的梁見後二十六歲到美國攻讀碩士、工作，一九九三年創立美超微電腦，AI人工智慧產業近年來爆發性成長，美超微股價一度飆漲到每股一一二四美元，與輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰並列「矽谷台裔AI三巨頭」。

梁見後在美國創辦美超微，需要相關供應鏈支援，由大弟梁見發成立大訊科技供應機殼，二弟梁見達的肯微科技提供美超微電源供應器，三弟梁見國的浩然科技為大訊機殼打樣。

翁章梁說，梁見後日前受訪提及將在台灣繼續擴充產能，成立新園區，縣府傾全力爭取優秀子弟返鄉投資，雖然這次梁見後台灣行程滿檔，無法碰面洽談設廠事宜，但已建立聯繫管道，希望梁見後下次返台可安排見面，屆時將爭取美超微來嘉義縣設廠。

期待AI產業落腳 成立新園區

翁章梁說，美超微曾考慮到馬稠後產業園區設廠，購買三十公頃土地，但因無法取得完整大面積土地而作罷，當時代表美超微洽談的梁見發堅持只買不租，無法媒介台糖的土地，這次將克服土地問題，讓AI指標性產業落腳嘉義縣成立新園區；縣府表示，馬稠後產業園區已完成一期園區開發，二期開發中，正在討論開發第三期，滿足廠商設廠用地需求。

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