嘉縣人口跌破49萬 拚產業園區「創生」

嘉義縣少子化嚴重，國小學生數逐年減少。 （記者蔡宗勳攝）

2024/01/25 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣推動轉型農工大縣，根據內政部公布二○二三年人口統計數據，嘉縣去年底人口總數四十八萬四五六○人，近兩年來少了八七五六人。去年全縣出生二三六○人、死亡六三○二人，「生」不如「死」達三九四二人，人口老化情形尤其嚴重，六十五歲以上人口比例達廿二．三六％，長壽鄉鹿草鄉則高達廿九．二六％，將邁向三成大關。

老年人口逾22％ 鹿草近3成

依統計數字分析，嘉縣十八鄉鎮市近三年來只有太保市維持人口正成長，遷入人口高於遷出人口，出生與死亡差距也是全縣最低，去年新生兒二八四人、死亡三五九人，六十五歲以上人口比例十五．二四％，全縣最低；在嘉義科學園區落腳動土等利多加持下，太保市新建案如雨後春筍般推出，推估可進一步推升太保市人口。

近3年僅太保維持人口正成長

太保市長鄭淑分表示，這幾年愈來愈多青農返鄉，遷入人口以年輕人口居多，公所提供育兒津貼、教育與營養午餐等補助，鼓勵夫妻多生孩子，去年太保市新生兒人數二八四人，僅略次於全縣人口數最多的民雄鄉三○六人，希望從中央到地方的各項扶幼政策，讓年輕人願意多生孩子。

大埔美園區加持 大林喜增71人

大林鎮人口連續衰退多年後，受惠於大埔美精密機械園區就業人口移入，去年底人口數由前年底兩萬九七四四人增至兩萬九八一五人，雖僅增加七十一人，但已是一大喜訊，且依目前大林鎮新建案不斷推出來觀察，未來幾年人口有機會呈正成長趨勢。

六大產業園區陸續開發 利多

縣府表示，從太保市、大林鎮人口成長來看，產業園區開發居功厥偉，由於民雄航太暨無人機院區等六大產業園區將陸續開發，預計再二、三年就會明顯帶動就業人潮，讓嘉義子弟可以留鄉工作，又吸引更多外地年輕人來落腳，在多重利多下，加上中央推動「孩子國家養」政策，應有機會扭轉目前嚴重「生」不如「死」的窘況，讓人口止跌回升。

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