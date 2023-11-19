鰲鼓濕地度冬 黑面琵鷺578隻創新高

嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬黑面琵鷺數量達578隻創歷史新高。(蔡淑麗提供)

2023/11/19 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕時序進入秋冬季，來自北方的候鳥嬌客陸續抵達嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區度冬，根據最新調查數據顯示，目前濕地已有逾一萬隻候鳥棲息，以琵嘴鴨與鸕鶿數量各數千隻最壯觀，黑面琵鷺數量有五七八隻，再創歷史新高。

已逾萬隻候鳥棲息 鸕鶿5490隻最多

林業署嘉義分署指出，鰲鼓濕地森林園區生態豐富，在公私部門攜手守護下，吸引候鳥棲息，成為遠近馳名賞鳥聖地，該署自二○一○年起推動「鰲鼓濕地森林園區鳥類資源長期監測計畫」，累計紀錄二九一種鳥類，並自二○一三年起輔導在地居民組成濕地生態旅遊解說服務團隊，定期執行環堤濕地水鳥調查監測。

嘉義分署表示，本月中旬已調查到五四九○隻鸕鶿棲息度冬，也調查到八種雁鴨科候鳥現蹤，其中以琵嘴鴨一六五五隻最多，其它的涉禽類，例如鷸科的大杓鷸、鴴科的小環頸鴴與聲勢浩大的鷺鷥家族，及黑腹燕鷗、裡海燕鷗等鷗科候鳥陸續抵達，濕地鳥況達到高峰。

鰲鼓濕地是黑琵重要度冬棲地之一，也是國土生態綠網嘉南海岸濕地保育軸帶的重要節點，自二○一五年起濕地度冬的黑琵數量穩定維持約兩百至三百隻，約占全台度冬數量的五至十八．四％，今年夏季觀測到數十隻黑琵滯留，目前度冬黑琵數量更創歷史新高來到五七八隻，吸引鳥友來觀賞。

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