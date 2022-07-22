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    鄒族逐鹿文創園區 黑熊公仔亮眼

    嘉義縣長翁章梁（右）等人模仿台灣黑熊公仔可愛模樣。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右）等人模仿台灣黑熊公仔可愛模樣。（記者蔡宗勳攝）

    2022/07/22 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉縣「鄒族逐鹿文創園區」試營運中，縣長翁章梁昨天專程來開箱體驗後，讚不絕口。翁章梁說，園區距離國道三號中埔交流道只要十五分鐘，是遊客上阿里山必經之路，屬於貼近民眾的部落文化情境園區，歡迎大家來感受鄒族多元豐富文化。

    即日起試營運 採團體預約

    鄒族部落傳統家屋數量少，且平常不可參訪，為讓更多人了解鄒族家屋傳統文化，鄒族逐鹿文創園區特地復刻建築鄒族家屋的空間利用及器物擺設，安排專業導覽，讓遊客一探鄒族家屋神秘色彩。

    園區總經理鄭信得說，初期經營主軸以「文化知識經濟」、「情境行銷」為主，讓園區成為阿里山部落的人文櫥窗與部落教室，透過家屋文化導覽、有故事情境的歌舞展演、富含在地食材的特色風味餐及搭配最夯的梅花鹿鹿園的套裝行程，讓遊客感受鄒族深度文化。

    翁章梁說，園區呈現鄒族部落文化深度及旅遊精華，可欣賞鄒族歌舞表演、別具一格傳統家屋，還可品嘗鄒族風味餐，歌舞表演場入口六公尺高台灣黑熊公仔造型亮眼，將成為打卡新熱點。

    園區訂於九月十七日正式開幕，即日起試營運至八月三十一日，考量園區空間及品質，採團體預約方式入園，慶祝試營運加碼「太陽之都」限量禮品，凡預約遊客都有機會抽中好禮。

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