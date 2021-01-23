玉米乾旱救助申請 嘉縣府加速進行

義竹鄉的硬質玉米即將進入採收期，但乾旱農業天然災害現金救助，迄今未核定發放。（記者蔡宗勳攝）

2021/01/23 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農委會去年10月底公告嘉義縣為飼料玉米、青割玉米乾旱農業天然災害現金救助地區，硬質玉米每公頃1萬6000元、青割玉米每公頃1萬700元，因全縣申報面積高達4808公頃，目前仍有義竹鄉、六腳鄉、水上鄉與鹿草鄉未能核定，由於已接近硬質玉米採收期，農民心急如焚，縣府、公所強調會加速進行，保障受災農友權益。

去年嘉義縣硬質玉米、青割玉米播種期久旱不雨，影響發芽率，災情歷年罕見，受理申報達4808公頃，以義竹鄉2452公頃最多，六腳鄉1131公頃居次，義竹鄉申報件數多達1萬4234筆，光輸入資料就花不少時間，作業進度嚴重落後。

縣府農業處指出，目前完成勘查、抽查報給農委會農糧署的面積僅150公頃，核定率以民雄鄉申報7公頃，核定6.3174公頃、93.69%最高，太保市49.11％居次，布袋鎮與朴子市都不及10％，義竹鄉、六腳鄉、水上鄉與鹿草鄉因爭議多，尚未核定，還需再會勘抽查。

義竹鄉硬質與青割玉米申請案，公所初查核定2326.7公頃受損，但經縣府與農改場進行會勘、抽查，超過半數被退回，公所近期將再安排會勘、抽查，希望能儘速核定，由縣府報送農糧署請款。

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