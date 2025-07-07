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    首頁　>　嘉義縣

    丹娜絲颱風重創南部 3縣市「這些地區」7/8再放1天假

    颱風丹娜絲強風狂掃，南部多地傳災情。圖為台南新營一處電線桿被狂風吹倒。（台電新營區處提供）

    颱風丹娜絲強風狂掃，南部多地傳災情。圖為台南新營一處電線桿被狂風吹倒。（台電新營區處提供）

    2025/07/07 21:21

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年侵台首颱「丹娜絲」今天（7日）雖然已經離開台灣，但6日晚間乃至深夜11點40分登陸，丹娜絲帶來的狂風暴雨重創中南部多地，為維護市民安全及災後重建，部分縣市宣布受災嚴重的地區週二（8日）再放一天假，本報在此為讀者整理相關資訊一覽。

    台北市

    7/8正常上班、上課

    新北市

    7/8正常上班、上課

    基隆市

    7/8正常上班、上課

    桃園市

    7/8正常上班、上課

    新竹市

    7/8正常上班、上課

    新竹縣

    7/8正常上班、上課

    苗栗縣

    7/8正常上班、上課

    台中市

    7/8正常上班、上課

    南投縣

    7/8正常上班、上課

    彰化縣

    7/8正常上班、上課

    雲林縣

    7/8正常上班、上課

    嘉義縣

    梅山鄉仁和國小（含太和分校）、義竹鄉光榮國小，7/8停班停課

    中埔鄉立托兒所、六腳鄉立托兒所、布袋鎮立托兒所、朴子市立托兒所、竹崎鄉立托兒所、東石鄉立托兒所、竹崎鄉竹崎高中、東石鄉東榮國中，7/8停課正常上班

    嘉義市

    7/8正常上班、上課

    台南市

    新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門，共16區7/8停班停課

    高雄市

    桃源區拉芙蘭里、梅山里、復興里，7/8停班停課

    屏東縣

    7/8正常上班、上課

    宜蘭縣

    7/8正常上班、上課

    花蓮縣

    7/8正常上班、上課

    台東縣

    7/8正常上班、上課

    澎湖縣

    7/8正常上班、上課

    金門縣

    7/8正常上班、上課

    連江縣

    7/8正常上班、上課

    詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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    大轉彎?黃偉哲臉書被灌爆 台南再宣布7/8停班課增至16區

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