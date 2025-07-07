丹娜絲颱風重創南部 3縣市「這些地區」7/8再放1天假

颱風丹娜絲強風狂掃，南部多地傳災情。圖為台南新營一處電線桿被狂風吹倒。（台電新營區處提供）

2025/07/07 21:21

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年侵台首颱「丹娜絲」今天（7日）雖然已經離開台灣，但6日晚間乃至深夜11點40分登陸，丹娜絲帶來的狂風暴雨重創中南部多地，為維護市民安全及災後重建，部分縣市宣布受災嚴重的地區週二（8日）再放一天假，本報在此為讀者整理相關資訊一覽。

台北市

7/8正常上班、上課

新北市

7/8正常上班、上課

基隆市

7/8正常上班、上課

桃園市

7/8正常上班、上課

新竹市

7/8正常上班、上課

新竹縣

7/8正常上班、上課

苗栗縣

7/8正常上班、上課

台中市

7/8正常上班、上課

南投縣

7/8正常上班、上課

彰化縣

7/8正常上班、上課

雲林縣

7/8正常上班、上課

嘉義縣

梅山鄉仁和國小（含太和分校）、義竹鄉光榮國小，7/8停班停課

請繼續往下閱讀...

中埔鄉立托兒所、六腳鄉立托兒所、布袋鎮立托兒所、朴子市立托兒所、竹崎鄉立托兒所、東石鄉立托兒所、竹崎鄉竹崎高中、東石鄉東榮國中，7/8停課 、 正常上班

嘉義市

7/8正常上班、上課

台南市

新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門，共16區7/8停班停課

高雄市

桃源區拉芙蘭里、梅山里、復興里，7/8停班停課

屏東縣

7/8正常上班、上課

宜蘭縣

7/8正常上班、上課

花蓮縣

7/8正常上班、上課

台東縣

7/8正常上班、上課

澎湖縣

7/8正常上班、上課

金門縣

7/8正常上班、上課

連江縣

7/8正常上班、上課

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

相關新聞請見︰

大轉彎?黃偉哲臉書被灌爆 台南再宣布7/8停班課增至16區

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法