大轉彎?黃偉哲臉書被灌爆 台南再宣布7/8停班課增至16區

2025/07/07 21:24

台南市宣布7/8停班課增至16區。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲今前往麻豆、下營等文旦主產區現地勘災，瞭解果園受損情形。（市府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今晚8點宣布，明（8）日9行政區停止上班、停止上課，其餘28區照常上班、照常上課。訊息一出，市長黃偉哲臉書馬上被民眾灌爆，抱怨最多的是佳里區、新營區，逾2千則留言中幾乎佔據9成之多。消息公布1個小時後，台南市府9點再宣布，停班、停課區域再增加7區，總計達16個行政區。民眾留言也大轉彎：市長英明！

受中度颱風丹娜絲影響，台南市部分區域電力中斷尚未恢復、積淹水災後善後清理事宜，台南市晚間8點宣布鹽水區、東山區、後壁區、白河區、北門區、將軍區、學甲區、七股區、西港區等，明（8）日停止上班、停止上課，其餘照常上班、照常上課。接近晚間9點，二度公布，明天停班停課增加佳里區、麻豆區、六甲區、下營區、官田區、新營區、柳營區7區。

大轉彎的1小時內，民眾灌爆黃偉哲臉書表示，「佳里跟新營都那麼嚴重還要上班上課」、「佳里為什麼沒停，還在停電中」、「佳里區也很慘啊市長大人」、「黃偉哲不知道對新營有什麼意見？故意的吧」、「我們也想上班，但是我們沒有電」、「新營整個狀況都很慘重」、「佳里沒停班課，我家都沒屋頂了」、「佳里斷電、網路沒訊號」、「偉哲～我去載你來佳里繞一圈看看」。議員王宣貿、沈家鳳、蔡麗青也到市長臉書留言，為選區民眾爭取停班、停課！

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