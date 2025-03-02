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    溫哥華FRC機器人大賽傳捷報 竹崎高中機器人隊獲聯盟賽第7名

    竹崎高中機器人隊FRC7551參加FRC機器人大賽加拿大太平洋區域賽拿下好成績。（圖由竹崎高中提供）

    竹崎高中機器人隊FRC7551參加FRC機器人大賽加拿大太平洋區域賽拿下好成績。（圖由竹崎高中提供）

    2025/03/02 17:01

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國際最高等級高中職生FRC機器人大賽，近日在加拿大溫哥華舉行太平洋區域賽，嘉義縣竹崎高中機器人隊傳回比賽捷報，在全球5個國家、共48隊的比賽中，全場排名第11名，另與加拿大歐內斯特曼寧高中合作，拿下聯盟賽第7名佳績，為台灣、嘉義爭光。

    竹崎高中機器人隊FRC7551已連續3場國際區預賽進入聯盟賽，並連續2年擔任聯盟隊長，還分別拿下綠藻球得分全場第1名、駁船吊掛得分全場第2名，手動時期得分效率全場第6名，刷新隊史紀錄。

    校長蘇淵源表示，近年學校積極推動科技教育，將數位載具、AI自造人工智能融入教學，鼓勵學生跨域學習，培養科技創新能力。FRC 7551機器人隊優異表現，正是學生將所學知識應用、實踐的最佳證明。

    竹崎高中機器人隊公關組同學簡毓佳說，參賽除了看見不同隊伍設計的機台，不同的設計理念、策略想法，也結識能力相當朋友，從參與數據分析看見自己的優勢與不足。

    教練蘇俊銘表示，一度遇到比賽時需要壓克力彎折加熱器，獲美國隊伍出借幫忙還教如何操作，他們也回敬飲料致謝，體會到不分國籍、互相交流及支援的熱血精神。

    縣府教育處長李美華表示，FRC精神彰顯合作夥伴關係的重要，竹崎高中FRC7551機器人隊小將還獲擔任第7聯盟隊長資格，並拿下好成績，實屬不易，尤其團隊一起努力完成一件事情，對彼此而言是美好的歷程，期許隊伍再接再厲、繼續加油。

    竹崎高中機器人隊FRC7551參賽情形。（圖由竹崎高中提供）

    竹崎高中機器人隊FRC7551參賽情形。（圖由竹崎高中提供）

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