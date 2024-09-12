委託仲介賣屋不滿意價格反悔不賣 屋主判賠50餘萬違約金

嘉義地方法院。（資料照）

2024/09/12 15:20

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名黃姓男子委託房仲公司銷售與妻子名下的房屋，約定以1388萬元為刊登網路銷售價格，同時簽訂委託銷售契約內容變更同意書，約定委託銷售底價為1262萬元，然而房仲公司尋得蔡姓買家以1280萬元買屋，黃男置之不理，房仲公司憤而提告，請求黃男賠償違約金，嘉義地院審結，判處黃男應賠償50萬4800元，全案可上訴。

房仲公司主張，接受黃男委託銷售期間為去年9月21日至今年3月31日，以1388萬元為網路廣告銷售價格，同時簽訂變更同意書，約定委託銷售底價為1262萬元並以此為實際委託銷售價格，然而當覓得蔡姓買家出價1280萬元買屋，並在今年2月間簽立確認書、買賣議價委託書，多次請黃男出面簽認議價委託書等文件均置之不理，依委託銷售契約書已完成仲介義務，請求黃男給付違約金，以銷售總價1262萬元6%計算應給付75萬7200元。

黃男則主張，委託房仲銷售價格為1388萬元，並非1262萬元，房仲在同一天簽立委託銷售契約書、變更同意書，是因房仲稱專任契約要簽兩份，要有一個最底價格才能與買方收取斡旋金，坐下來討論，再由黃男決定賣不賣，且變更同意書所記載1262萬元是房仲提供，稱要到此價位以上，才會通知他考慮是否出面與買家議價及討論出售細節，他有決定是否出賣的最後決定權，並非買方出價達1262萬元就非賣不可。

黃男認為，房仲僅報告訂約機會，他與蔡姓買家未成立買賣契約，房仲未完成仲介居間事務，不得請求給付服務報酬。

審理法官認為，變更同意書明確記載「底價至委託銷售價格間，受託人均可依市場狀況廣告銷售」，採信房仲主張1262萬元是黃男實際上委託銷售價格；依委託銷售契約書，房仲在委託期間覓得買家並簽署確認書、交付議價保證金20萬元，是黃男經通知仍未出面買賣，違反委託銷售契約書約定，且房仲支出相當廣告費用及勞務成本，認約定給付違約金之處罰約定有效。

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