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    嘉縣小葉種紅茶優良茶競賽 竹崎製茶師林士評蟬聯特等獎

    嘉義縣2024年小葉種紅茶優良茶競賽今揭曉結果，嘉義縣長翁章梁（中）等人品評好茶。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣2024年小葉種紅茶優良茶競賽今揭曉結果，嘉義縣長翁章梁（中）等人品評好茶。（嘉義縣政府提供）

    2024/08/27 18:43

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府與梅山鄉農會舉辦「嘉義縣2024年小葉種紅茶優良茶競賽」，今年邁入第6屆，經隨機取藥進行農藥殘留檢測，由評審品評茶樣，今競賽結果出爐，特等獎由竹崎鄉製茶師林士評蟬聯。

    此次競賽參賽茶葉共有128點（每點8台斤），8月17日繳茶後，由農糧署南區分署及嘉義縣政府隨機採樣進行農藥殘留檢測，均合格；主辦單位今邀請農業部茶及飲料作物改良場南部分場長林儒宏、中部分場前場長郭寬福擔任主審品評參賽茶葉。

    今天下午3點嘉義縣長翁章梁與梅山鄉農會理事長吳信忠、縣議員莊信宗等人一同揭榜，得獎名單包括特等獎林園製茶廠林士評；冠軍獎丁式茶鍾明志；頭等獎王俊傑等16名；金質獎郭俊麟等51名；優良獎陳星伃等62名。

    吳信忠說，透過小葉種紅茶優良競賽，希望推廣嘉義梅山紅茶的好讓大眾知道，也藉由競賽提升茶葉品質、提供消費者優良紅茶。

    翁章梁說，大阿里山茶都屬高海拔茶區，以小葉種的青心烏龍及金萱為主，除了知名的冬、春季茶葉，夏、秋兩季茶菁製作成阿里山特有的高山紅茶，清甜舒爽、具喉韻及茶韻，經由技藝超群的製茶師及高標準評審機制、豐富經驗的評審，為消費者嚴選阿里山高山紅茶。

    嘉義縣2024年小葉種紅茶優良茶競賽經過評審品評、農藥殘留檢測等，選出特等獎等優良好茶。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣2024年小葉種紅茶優良茶競賽經過評審品評、農藥殘留檢測等，選出特等獎等優良好茶。（嘉義縣政府提供）

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