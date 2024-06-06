小五女童遭罰跪、賞耳光！代理老師涉霸凌 翁章梁下令徹查

嘉義縣某國小代理老師霸凌學生，受害學生家長到廟裡祈求女兒平安。（民眾提供）

2024/06/06 12:22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣某國小驚傳不當體罰事件，一名五年級女童因為學習落後，數學成績不佳，竟遭女代課老師以熱熔膠打手心、跪在地上訂正題目等，致女童常做惡夢、畏懼上學等，經到身心科就醫服藥才略有改善，家長知道女兒受到老師霸凌相當痛心，而事件爆發後，該校校長也被老師舉發涉嫌包庇、隱匿，教育處已針對兩案啟動調查，並要求校長在調查期間先請假。縣長翁章梁指派副縣長劉培東展開調查。

縣長翁章梁說，針對不當體罰，日前也邀集全縣校長於創新學院再次重申縣府立場嚴禁體罰，更勉勵所有的校長應負起責任，校長就是校園裡的縣長，是機關首長，應掌握校園內所有動態；儘管在老一輩的教育觀念，包括自己是被打長大的，但在現今教育體制，針對不當體罰在教育部規範下絕不允許發生，如同酒駕零容忍，已成為重要的社會共識。

縣府教育處指出，5月14日接獲家長檢舉並受理學校教師涉及體罰事件，請學校依規定校安通報及社政通報，督導學校於5月16日召開校事會議決議受理進行調查，針對這個案件已分別於6月2日及5日進行專業調查，調查委員將依據調查結果綜合研判。

據了解，涉霸凌學生的陳姓代理女老師半年來常以女學生上課不認真、考試成績欠佳等理由進行體罰，包括要求跪著上課、熱熔膠條打手及賞耳光和言語侮辱等，致該女學生晚上睡覺做惡夢、睡不著及恐懼上學，還得看身心科吃藥才勉強改善。

受害女學生家長投訴指出，她的女兒出生時眼睛部位就有血管瘤，可能影響視力及上課專注度，但她希望女兒快樂上學不給成績壓力，結果自上學期去年11月間，就發現5年級女兒經常晚上做惡夢，突然驚醒睡不著，但一直查不出原因，直到今年5月間一名學生家長憤慨告訴她，女兒被代理陳姓女老師常藉機體罰的情形，令她難以忍受。

被害家長說，當日下課後她詢問女兒怎麼被老師修理，未料女兒竟然放聲大哭，並要求媽媽不要讓老師知道，否則會被打得更慘，母女相擁痛哭後，決定為女兒討公道。

家長原本想到學校拉布條抗議及到議會陳情，縣長翁章梁得知訊息後，指派副縣長劉培東展開調查，家長才取消抗議，但要求縣政府秉公立即調查並先將校長調回教育處或撤職查辦。

嘉義縣驚傳某國小代理老師霸凌學生事件，受害學生身心受到重創需服藥改善。（民眾提供）

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