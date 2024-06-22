產量倍增！嘉縣義竹與金門酒廠契作高粱豐收可期

嘉義縣義竹鄉農會與金門酒廠契作的釀酒用高粱進入收穫期。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/22 13:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉農會經農業部與金門縣政府媒合，去年契作440公頃釀酒用高粱，農友收益有了保障，今年種植面積成長5成至660公頃，預計下週起開始採收，從目前結實纍纍情況來看，產量有機會從去年的每公頃約1700公斤成長至逾3000公斤，豐收可期。

台南區農業改良場場長羅正宗表示，經過9年的努力研發育成釀酒用高粱新品種「台南7號」與「台南8號」，兩個新品種高粱不僅是目前高粱品種中出酒率最高的，可達42至49%，且酒質優良，同時具有耐旱、抗病蟲害等優點，生育全期可不灌溉且不噴藥，是推動稻田轉種節水作物的首選。

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羅正宗進一步說，「台南7號」為散穗型，較耐梅雨，適合在一期作推廣種植，每公頃產量約3500至4000公斤；「台南8號」為半散穗型，在一期作的梅雨期間易穗上發芽，但產量較高，每公頃平均產量為4500至5000公斤，適合在中南部8至11月的二期作推廣。

義竹鄉農會總幹事翁乃馨指出，義竹是台灣重要雜糧產區，很適合種植硬質玉米與高粱，早年曾是台灣最大高粱產地，但因通路問題而式微，現在與金門酒廠契作沒有銷售問題，而且契作價格也從去年每公斤21元提高至今年25元，大大提高農友種植意願。

翁乃馨強調，之前的高粱品種每公頃產量約1700公斤，新品種只要管理得宜可達3500公斤以上，產量倍增，契作農友收益跟著大幅增加，釀酒用高粱很有未來性，如果政府可以加碼「對地綠色環境給付計畫」等補助金額，就能進一步擴大高粱種植面積，減少對進口的倚賴，與農友、金酒共創三贏。

嘉義縣義竹鄉農會與金門酒廠契作的釀酒用高粱結實纍纍。（記者蔡宗勳攝）

新品種高粱果穗籽粒飽滿。（記者蔡宗勳攝）

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