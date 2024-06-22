南科嘉義園區變更開發 環差初審過關

國科會南部科學園區的嘉義園區變更開發，21日經環境部專案小組審查，環境影響差異分析初審過關。（記者吳柏軒攝）

2024/06/22 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會南部科學園區嘉義園區，因配合國家核心關鍵技術及產業規劃，強化新興科技，但相關用水、用電大增，並增加土方、空污、事業棄物等，昨環境部專案小組審查，該環境影響差異分析（環差）初審過關，但仍要補齊各項污染防治計畫、缺水缺電因應、下游農漁業影響，及更細節的健康風險評估等，最慢九月卅日前修訂，後續送環評大會審查。

嘉義園區在嘉縣太保市，面積八十八公頃，去年四月通過環評，引進精準健康、智慧載具、智慧農業及新興科技等，預計創造高達五千七百個就業機會，正辦理招商，但配合國家及產業發展，新增新興科技，鎖定高速寬頻（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子科技等，變更開發行為，昨提報環差到環境部。

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南科管理局表示，環差的土地面積未變，用電量從六．七萬千瓦（kW）增為廿八萬千瓦，用水量從五千九百CMD（公噸／每日）增為二．九萬CMD，其中再生水占比一半；污水放流量從四千六百CMD增為二萬CMD；剩餘土方有一二二．七七萬噸需外運；其他空污、事業廢棄物等亦增加。相關用電、用水已取得同意，土方則由台糖公司及嘉義縣政府市地重劃用地等協助暫置。

經濟部水利署指出，該環差新增二．九萬CMD用水量，已與台水公司取得共識，由嘉義再生水廠、南科自建再生水廠、嘉義海淡廠等多元水源供應。

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