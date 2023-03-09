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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義臥龍橋工期進度落後 民眾要求改道標示更完善

    嘉義縣重要橋梁臥龍橋正進行新建工程，橋梁封閉，民眾認為要更完善改道標示。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣重要橋梁臥龍橋正進行新建工程，橋梁封閉，民眾認為要更完善改道標示。（記者林宜樟攝）

    2023/03/09 20:49

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣縣道157線，連接東石鄉與布袋鎮重要橋梁「臥龍橋」，正由嘉義縣政府辦理新建橋梁工程，於2月10日起進行第二階段交通改道措施，預計5月12日完工；當地居民抱怨，封橋改道標示不夠完善，常見民眾到封閉處才迴轉，或是被迫繞進村內狹窄道路，導致鄰近區域發生多起車禍，建議要設置完整改道標示。

    臥龍橋新建橋梁工程進行第二階段交通改道措施，原可通行的舊橋也封閉，民眾必須繞道台17線或縣道170線；縣議員姜梅紅表示，封橋造成民眾交通不便，鄉親抱怨連連，應儘速完工。

    住在臥龍橋附近的居民劉上慈表示，臥龍橋工程進度緩慢，原本工期應去年底完工，但卻延宕，且常見整天無工人施工，質疑恐無法如期完工；他說，封橋後改道引導標示不清楚，在地民眾與遊客常繞進村內小路，2月時他駕車為閃避不熟路況的車輛，因而擦撞電桿而導致毀損，認為政府應加強改善改道引導標示。

    縣府建設處長郭良江表示，臥龍橋新建橋梁施工作業，原訂去年9月實施第二階段交通改道措施，因工程延宕延期；經排除水中障礙物，預計今年5月中旬完工，但因廠商工班調度問題，目前進度落後，正督促廠商儘速解決並趕工，鄉親反映改道引導標示部分，將再加強設置更完善的標示。

    嘉義縣重要橋梁臥龍橋正進行新建工程，橋梁封閉，民眾認為要更完善改道標示。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣重要橋梁臥龍橋正進行新建工程，橋梁封閉，民眾認為要更完善改道標示。（記者林宜樟攝）

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