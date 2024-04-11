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《嘉義》4/13農機展開箱 新型成果搶先看

「二○二四第十八屆台灣國際農業機械暨資材展」展出的智慧農機。（記者蔡宗勳攝）

「二○二四第十八屆台灣國際農業機械暨資材展」展出的智慧農機。（記者蔡宗勳攝）

2024/04/11 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由台灣農機工業同業公會主辦的「二○二四第十八屆台灣國際農業機械暨資材展」，配合農糧署農機補助計畫申請時程，提前至四月十三至十五日在嘉義縣政府前廣場空地舉行，規劃智慧農業、多元農機、智能農機、創新農機及農特產五大展示區，有國內外近兩百家業者和七百個攤位參展，民眾可近距離瞭解各種新式農機。

台灣農機展記者會昨由嘉義縣長翁章梁、農糧署南區分署長陳立儀、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰等開箱最新型的農機具。林瑞峰表示，農機展有各項進步、有效率的手持型或大型農機具，並延續去年受歡迎的無人機操作示範區及農機操作示範區，可現場觀摩農機操作性能及特性，藉動、靜態展示，展現台灣智慧農業與農機實力。

翁章梁說，去年農機展吸引超過四十五萬人次到訪，帶來約六．五億元商機，今年邀請台灣大學、清華大學、中興大學及成功大學展現智慧害蟲與環境監測系統、人工智慧微型蟲害辨識、人工智慧蔬果分級、智慧魚苗養殖系統及智能集魚燈等多項新型研發成果，縣府也設置智慧農業、漁業、畜業成果展示區，農糧署規畫農業淨零農機展示，歡迎民眾參觀。

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