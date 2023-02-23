嘉縣教學農場日產400顆雞蛋 會員制「訂蛋」受台北客青睞

邑米社大生態教學農場督導吳孟昆（右），帶實習學員了解養雞場運作。（記者王善嬿攝）

2023/02/23 10:55

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉邑米社區大學生態教學農場，以循環農業的方式養雞產蛋，園內近500隻雞、每天可產約400顆，6年來以會員制繳年費每月領蛋方式經營，至今會員數逾400人，受到北部客人青睞，光台北企業員工一起訂購數量就占3分之1。

邑米社區大學校長呂銀益表示，社大推廣循環農業，在中埔鄉、台18線旁打造生態教學農場作為如窯烤班、魚菜共生班等課程教學場域，且透過向農委會、勞動部申請包括青農就業、勞動部的多元就業開發方案的計畫經費，提供就業機會聘請員工來管理農場。

邑米社大生態教學農場督導吳孟昆表示，2018年起農場推動循環農業，農場裡自行養黑水虻、養雞、建立魚菜共生系統養鰻、製作加工品如窯烤麵包等，目前園區共有近500隻雞，都是使用黑水虻與飼料、1比4的比例調配餵養，減少物價波動及禽流感等影響因素，每天維持產蛋數約400顆。

吳孟昆說，推廣循環農業除讓消費者可直接買到從產地到餐桌的新鮮作物、雞蛋、加工品，也保障小農的經濟收入，農產品不會因市面上產量增減影響到收購價格，而6年來透過招攬認同理念的會員，以會員制訂購、每月領蛋方式販售雞蛋，至今會員人數已超過400人，剩餘的雞蛋每天會少量釋出，每週四、五、六、日也會在農場舉辦假日市集，提供民眾零買雞蛋。

邑米社大生態教學農場用會員制販售雞蛋，受到台北客人青睞、踴躍訂購。（記者王善嬿攝）

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