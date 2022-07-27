水產養殖福音！中正大學研發竹炭益生菌配方有助魚蝦育成率

中正大學化生系教授王少君（右）研發「竹炭益生菌配方」可增加魚蝦育成率。（中正大學提供）

2022/07/27 11:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中正大學化學暨生物化學系教授王少君利用竹炭過濾水中雜質特性，研發出益生菌配方，經與嘉義在地水產養殖業者實地合作，白蝦收成較同期增加一倍，可說是水產養殖福音，中正團隊申請技術專利已獲核准，未來可廣泛應用在水產養殖，提升漁民收益。

王少君指出，4年前的823水災重創嘉義地區水產養殖業，大量雨水改變魚塭鹽度和環境，為幫助漁戶改善養殖習慣、減少使用化學藥劑，中正大學團隊開始推廣益生菌生態淨水，但考量到擴培益生菌需大量使用糖蜜，成本相對較高，於是著手研究替代技術，開發一種易操作、低成本、可用於水產養殖淨水的「竹炭益生菌配方」。

王少君指出，近年國內蝦苗的種蝦來源不足，但國外進口的種蝦不一定適合國內生長環境，加上台灣慣用露天高密度養殖，疾病傳染速度快，使原本就對病原菌抵抗力差的白蝦更容易死亡，影響收穫成數。

中正大學團隊透過嘉義縣政府農業處、養殖漁業生產區發展協會共同推廣，和5戶白蝦養殖戶合作，由中正團隊繁殖菌體，再到合作漁戶的養殖魚塭現場親自教導漁戶調製竹炭益生菌配方和擴培操作技巧。

王少君說，經過實際施用，合作漁戶養殖的白蝦存活率提高、品質較佳，收穫成數近四成是其他養殖戶的一倍以上，而且這項技術不只應用在白蝦養殖，合作漁戶混養台灣鯛、烏魚、文蛤、虱目魚等魚種，也都有顯著效果，該技術已申請專利通過，未來可廣泛運用，維護漁民的收益。

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