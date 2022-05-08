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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣增200人確診 無症狀者逾7成

    匡列新制上路，居家隔離對象以同住親人為主。（記者蔡宗勳翻攝）

    匡列新制上路，居家隔離對象以同住親人為主。（記者蔡宗勳翻攝）

    2022/05/08 14:10

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣今天公布200人確診，其中有症狀56人、無症狀者144人，解除隔離601人，目前居家隔離925人，輕症居家照護844人。匡列新制上路，居家隔離對象以同住親人為主，機關職場防疫長應依「企業因應COVID-19疫情持續營運指引」，啟動自主應變措施，維持機關事業單位運作量能。

    縣長翁章梁表示，新增的200人確診，年齡介於5個月～92歲，10歲以下24人，70歲以上11人，累計全縣10歲以下染疫幼童192人，70歲以上72人。6～11歲學童有803人接種疫苗，接種率11％。

    翁章梁說，即日起各機關職場、學校等如出現確診案例，不疫調匡列，改採自主應變措施，以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施，由「防疫長」以九宮格原則，依疫苗接種情形及風險高低進行應變。

    翁章梁強調，疫苗接種情形是防疫關鍵，如未打滿3劑疫苗，將列為高風險接觸者，須居家辦公或自我隔離3天，提醒各機關職場等事業單位，督促員工確實完成3劑疫苗接種，才能有效維持運作量能。

    衛生局長趙紋華提醒，密切接觸者匡列即起調整為確診個案同住親友，大學生則為同住室友，同時取消3+4居家隔離者電子圍籬措施，但確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間電子圍籬措施不變。

    居家照護期間民眾如有生活服務、健康照護需求，可撥打居家照護關懷中心05-3621150專線，有專人提供線上諮詢服務。

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