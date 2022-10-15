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    首頁　>　嘉義市

    李俊俋造勢晚會 卓榮泰、林飛帆助講

    李俊俋（左三）昨晚在中正公園舉行造勢晚會，與立委王美惠率嘉義隊成員，為18歲公民權修憲公民複決催票。（記者王善嬿攝）

    李俊俋（左三）昨晚在中正公園舉行造勢晚會，與立委王美惠率嘉義隊成員，為18歲公民權修憲公民複決催票。（記者王善嬿攝）

    2022/10/15 05:30

    李力挺18歲公民權修憲複決 林請託鄉親讓李當選市長 市議員候選人全壘打

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市長候選人李俊俋推動十八歲公民權修憲複決案，昨在中正公園舉辦「青年挺台灣，民主前進挺十八」晚會，前民進黨主席卓榮泰、民進黨副秘書長林飛帆等輪番助講，力挺青年通過修憲案，請託鄉親支持李俊俋當選市長，同黨市議員候選人全壘打，讓嘉義不一樣。

    高呼「李俊俋1票 18歲公民權1票」

    晚會由大學生、青年創業家宣講及學生團體舞蹈表演開場，展現通過十八歲公民權修憲案的決心，卓榮泰、林飛帆、立委賴瑞隆、王美惠及前立委陳柏惟等助講，支持者高呼「李俊俋一票，十八歲公民權一票」。

    李︰市府普發兩千 無法振興經濟

    李俊俋說，十八歲公民權修憲公民複決案被國民黨杯葛、阻擋已十七年，呼籲鄉親投下同意票，讓此案過關；他也說，嘉義市問題是經濟，市政府普發現金兩千元，總計花五．二億元，卻無法振興經濟，請鄉親不要讓嘉義市民主聖地變成「嘉義起性地（發脾氣）」，使嘉義市發展「火化去矣（熄滅）」。

    卓榮泰︰別讓嘉義市成民主孤島

    卓榮泰說，現任國民黨嘉義市長黃敏惠已當十三年，再有創新、再有熱情，也已消磨殆盡，李俊俋提出城市有未來、年輕人有工作、老人有照顧、生活有智慧等政見，呼籲鄉親支持，不要讓嘉義市成為台灣民主進步孤島。

    林飛帆說，十八歲年輕人可以結婚、開車、繳稅，卻沒有選舉權，他在黨中央與李俊俋針對十八歲公民權修憲案討論、修改，今年終於在立法院通過；從日治時期、二二八事件、白色恐怖時期，嘉義學子都站在第一線抵抗、守護嘉義，為台灣民主進步打前鋒，「少年人的時代已經到了」，十八歲公民權修憲公民複決案一定要過關。他也推薦李俊俋，在法律有專業，大小學運、民主運動都參與，呼籲鄉親投票給李俊俋，為嘉義市爭取福利，讓台灣民主走得更長遠。

    另外，競選連任市長的黃敏惠昨為競選總部「開箱」，總部以銘黃色為主視覺，象徵稻穗飽滿、市政豐收、人民幸福，依不同主題設計牆面，納入木都、中央噴水圓環、KANO等元素，總部還設有健康小站、願景牆；黃敏惠說，參選過程以謙卑態度與民對話、傾聽市民對市政想法，依市民的聲音作為執政的依據。

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