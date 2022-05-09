《嘉市》停車場收費不一 廠商︰參考周邊價

嘉義市體育場旁停車場上月起收費，林瑞霞認為，應考量運動民眾的需求，擴大免費停車時段。（記者王善嬿攝）

2022/05/09 05:30

體育場周邊每12小時最高80元 棒球場、港坪運動公園只要60元

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市立棒球場、體育場及港坪運動公園周邊停車場原本免收費，今年起市府陸續委外廠商設置收費停車場，然而收費標準引發爭論，有民眾建議，可設定前兩小時或三小時免費，避免遭長期佔用車位，也可兼顧民眾運動或鄰近購物消費需求。

有民眾反映，這三處公有地停車場收費「大小眼」，質疑不公平，例如體育場周邊停車場每十二小時最高收費八十元，其餘兩處都只要六十元；此外，這三處停車場雖均提供前十五分鐘免費時段，但也是比照嘉市公有地停車場十五分鐘內離場免收費，並未考量民眾實際需求。

地方爭取3小時免費

公民團體桃山人文館長林瑞霞說，政府設置公有收費停車場應考量公益性，照顧底層或少數人權益，身為業主的市府應維護市民最佳權益，做好監督責任。

陳姓民眾說，新竹市區的十八尖山為郊山森林公園，公有停車場提供免費停車三小時，每日一次為限，逾時以每小時三十元計費，建議嘉市府參考此作法。

市府︰請廠商評估

嘉市體育場長林居璋回應，這三處停車場因長期有車位遭佔用、廢棄車輛棄置問題，今年以來委外經營管理，收費標準係由廠商參考周邊停車價格區間訂定，每十二小時有六十至八十元最高收費的不同，乃廠商自行視不同位置進行市場評估。

林居璋說，體育場辦理這三處停車場標租案係參考市府交通處訂定相關法規進行，目前廠商收費（包含臨停收費、月租收費等）皆符規定，但會將民眾意見及停車場使用率，請廠商納入收費評估。

港坪運動公園停車場上月起開始收費。（記者王善嬿攝）

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