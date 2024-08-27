男子與傳播小姐喝酒被妻抓包 鬧到街頭持刀、球棒鬥毆13人到案

2派人馬街頭鬥毆後逃離，警方調閱監視錄影器追查涉案車輛，將蔡男等13人逮獲。（警方提供）

2024/08/27 17:01

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市保安二路20日有2派人馬持球棒、刀械在街頭鬥毆，導致有2人中刀受傷就醫，警方後續查獲3名男子到案，並查出該起糾紛始於一名蔡姓男子與傳播小姐喝酒被妻子抓包，經連日追查，逮獲蔡男等13人到案，查扣開山刀3把、球棒6支，依組織犯罪防制條例、妨害秩序等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方調查，蔡男與一名傳播小姐在外飲酒，蔡妻發現後與傳播小姐發生口角，傳播小姐向主管「小綠」告狀，導致蔡男、「小綠」在網路互嗆後，相約上街頭「相輸」（台語指比輸贏）。

8月20日上午11點許，多部車輛及黑衣男子聚集在博愛游泳池附近、保安二路街頭，2派人馬持球棒、刀械互打，多部車輛加油、急煞前後撞擊，路過民眾目擊直呼「像拍電影一樣」，還有民眾嚇得大喊「快報警」。

警方獲報到場2派人馬已經散去，經調閱監視錄影器過濾7部涉案車輛，發現一部車門掉落車輛在雨中行駛，另輛車因毀損無法駕駛，還協助聯繫拖吊車將車子脫離現場，其餘車輛車身都有毀損痕跡。

警方連日追查，今將蔡男等13人逮捕到案，全案依組織犯罪防制條例、妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

其中還有車輛在鬥毆時遭毀損，警方聯繫拖吊車拖離現場。（警方提供）

警方今逮獲引發鬥毆的蔡男等13人。（警方提供）

警方逮獲蔡男等13人，查扣開山刀、球棒等證物。（警方提供）

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