玉山扶輪社獎助嘉義優秀學子 17年頒發逾千萬元獎學金

嘉義玉山扶輪社今舉行玉山扶輪獎學教育基金會獎學金頒獎典禮，獎助優秀學子。（記者王善嬿攝）

2024/06/08 22:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義玉山扶輪社今天舉行玉山扶輪獎學教育基金會第三、四屆董事長交接典禮暨獎學金頒獎典禮，今年共50名績優高中、大學生獲獎，獎學金總計達120萬元，17年來累計頒發1173萬元獎學金。玉山扶輪獎學教育基金會董事長呂俊忠說，今年希望擴及照顧台南學子，未來甚至遍及雲林甚至全國，培育更多優秀青年。

受獎學生代表陽明交通大學醫學系大四生劉芯語說，之前曾就讀協志工商綜合高中，申請領玉山獎學金已4年，她現在將從校園進入醫院臨床，感謝獎學金、嘉義故鄉給她不斷前進的能量，勉勵學弟妹對自己有信心，要相信自己很棒。

另名學生代表嘉義女中李怡萍說，因獲得獎學金，幫助她提升見識及能力，她也因此感受到各界的愛心，她也期許自己未來成為有能力的人，未來幫助有需要的人。

嘉義玉山扶輪社2004至2005年度社長鄭榮邦發起籌募教育基金會，仿效日本米山獎學金精神，照顧嘉義縣、市優秀高中及大學生，在2006年到2007年度社長翁金生任內，由2007到2008年度社長張鴻成籌募教育基金「玉山獎學金」送交理、監事會議討論，邀請創社社長呂清喜擔任名譽董事長，2007年7月1日啟動。

呂俊忠說，有扶輪社友從小家境不好，求學時獲得獎學金才得以順利完成學業，出社會有了成就希望回饋社會，但個人的力量與一群人的力量是不一樣的，因此與扶輪社友一起推動獎學金。

呂俊忠說，因學生成績要達到標準才能獲得獎學金，每年獎學金總額不同，今年共頒發120萬元，而17年來累積已頒發1173萬元獎學金，另外還有冠名獎學金，希望學校多多利用獎學金管道，幫助優秀清寒學子。

嘉義玉山扶輪社長曾錦堂說，本著「教育是基本人權也是一切的根本，再窮也不能窮教育」的理念，社友積極捐款支持基金會成立，2018年3月10日於嘉義縣政府申請成立基金會獨立運作，2018至2019年度擴大到12間學校學生，由學校推薦優秀清寒學生申請，高一生成績達到標準，可以持續領到高三，大學考上國立大學、成績達到標準，可領到大學畢業，高中生每學年2萬元、大學生每學年3萬元，希望廣為學校知道，讓學生安心於學業，未來有能力回饋社會，繼續幫助有需要的學生。

嘉義玉山扶輪社長曾錦堂（左一）、玉山扶輪獎學教育基金會董事長呂俊忠（右一）感謝社友積極捐款支持。（記者王善嬿攝）

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