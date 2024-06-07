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端午連假 嘉市大溪厝體驗古井取午時水

嘉市大溪厝每年端午節提供體驗古井取午時水，「蔡吳家古井」水質清澈。（資料照）

嘉市大溪厝每年端午節提供體驗古井取午時水，「蔡吳家古井」水質清澈。（資料照）

2024/06/07 12:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕端午連假何處去？嘉義市大溪社區擁有「金雞穴」、「公鯉魚穴」等8口超過300年歷史的古井，部分古井至今仍使用中，每年端午節提供免費井水供民眾取用午時水，趁著端午連假體驗，相當應景。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，連假來嘉市，大溪社區古井取午時水，具有濃厚歷史文化背景；大溪厝水環境教育園區也是嘉市第一座結合水質改善、生態保護、休閒遊憩及環境教育功能的綜合性場域，結合得天獨厚的農村景觀，媲美台東伯朗大道的無敵稻景及悠閒的田間小路，值得遊客來此深度旅遊。

大溪厝開發歷史早，且廣布地下水，據傳明朝鄭成功部隊在此駐紮時便鑿井取水，現存8口古井，分別是「金雞穴」、「公鯉魚穴」、「鹹水井」、「兵將營」、「文筆穴」、「黃家古井」、「涼傘穴」及「蔡吳家古井」。古井終年有水，造型與設計有別，例如金雞穴帶財富，文筆穴周圍多出教師、律師等高學歷後代，鹹水井因水鹹只能洗衣等。

張婉芬表示，端午節不免俗會吃粽子，適當運動可以享用美食不怕胖，推薦嘉市全長25公里平坦好行的環市自行車道，正值阿勃勒花季尾聲，騎著自行車悠閒感受金黃花雨，別有一番浪漫。

頂庄自行車道正逢獨角仙季，正是體驗生態之旅的好時機；想享受森林芬多精，也可規畫一趟蘭潭遊程，沿著環潭公路欣賞湖光山色，或至後山步道散步健行，適合親子家庭來趟森林浴。

端午連假期間，嘉市也舉辦首屆「二通圈生活節」，將以2條導覽路線、3場劇場演出、6種手作體驗、9個空間開箱及超過30家店家響應優惠，將二通商圈開發為「新體驗場域」，歡迎大家一起來走讀二通，感受舊城創新生的魅力。

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