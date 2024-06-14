《大學申請入學放榜》克服聽障 曾家瑋上台大生命科學系

嘉中普通班同學在大學申請入學表現亮眼，多位同學錄取台清交成等頂大科系及醫學系。 （記者丁偉杰攝）

2024/06/14 05:30

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕今年大學申請入學昨放榜，嘉義高中普通班曾家瑋克服聽覺障礙，在師長協助下借用輔具幫助學習，對於不懂的地方，勇於提問或上網尋找資源，他對生醫領域感興趣，如願錄取台大生命科學系，生長在單親家庭的他，最感謝母親無微不至的照顧。

嘉中校長陳元泰說，二六三人參加申請入學，錄取國立學校（含醫牙）一六三人，錄取國立大學比率六十一．九％，尤其普通班同學表現亮眼。

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嘉女則有二五三人參加申請入學，近七成學生錄取頂尖大學校系及醫牙藥相關科系九人。

永慶高中申請入學錄取結果，卅五位學生合計錄取四十九個校系，其中王柏右錄取台大、成大土木工程學系，侯希恩是「AI科技特色班」學生，錄取成大機械工程學系，他的雙胞胎哥哥侯希文也錄取國防大學理工學院與陽明交通大學教育合作計畫電機電子工程學系。

新港藝術高中廿五人參加申請入學，第一階段廿一人通過五十二個科系篩選，第二階段錄取率達五成，其中排灣族的莊耀勳錄取屏東大學視覺藝術學系美術組，在學期間曾以「MASARU植物香膏─排灣族生活科學的創新應用」為作品主題，獲第十四屆原住民族雲端科展佳作。

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