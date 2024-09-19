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首頁　>　彰化縣

彰縣「只售不租」青宅掀熱議 29日辦講座

2024/09/19 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了避免公共資源被濫用，彰化縣青年住宅（簡稱青宅）政策引發關注，民進黨彰化縣議員楊子賢將於九月廿九日下午兩點三十分，在彰化孔廟旁的N型未來學院會議室舉辦「居住正義講座」，深入探討青宅政策利弊，這次講座由社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會及勵馨基金會共同協辦，並邀請逢甲大學土木工程學系教授張智元擔任講者。

憂房價飆漲 助長投資炒房

楊子賢說，彰化縣首棟青宅已經動工，預計明年底竣工，而未來在和美、溪湖鎮興建的青宅，目前也在規劃中。然而，青宅的「只售不租」模式與中央的「只租不售」的社會住宅（簡稱社宅）政策不同，運作模式不同，產生的效果有別，十分值得探討。

他說，只售不租的讓售機制可能導致房價飆升，類似新北市板橋合宜住宅案例，十年內每坪從十八萬元漲至六三．九萬元，漲幅高達三．五倍，讓政策原意背離了幫助青年的初衷，反而助長了投資炒房。

楊子賢強調，彰化縣應避免重蹈覆轍，如何有效使用有限的公共資源是當前重要的課題。他呼籲，縣府重新檢討青宅的銷售策略，確保政策真正惠及在地青年，避免讓珍貴的縣有地成為炒房的溫床。

此次講座將提供社會各界交流的機會，邀請關心居住正義的民眾前來參與，共同討論如何為彰化青年創造更公平的居住環境。

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