鹿港魯班公宴登場 108桌工藝看桌

鹿港朝陽協會理事長林新發（前左二）為彰化縣長王惠美（前左一）介紹今年展出的作品。（記者劉曉欣攝）

2024/06/09 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國唯一的「魯班公宴」，昨在彰化縣鹿港鎮登場，今年有來自十二縣市一○八桌工藝看桌，作品精彩，其中包括十一位人間國寶（重要傳統工藝保存者）與卅三位縣市級傳統工藝保存者，把傳統祭拜木雕祖師爺「巧聖先師」的祭典，擴大為年度工藝展盛宴。今年並新增「線上藝廊」，民眾可以透過展出工藝品前QR code，直接認識工藝家與工藝品。

彰化民俗類無形文化資產

魯班為中國周代春秋時期的著名工匠家，被後世尊為中國工匠師祖。鹿港朝陽鹿港協會理事長林新發表示，鹿港魯班公宴從一九九六年開始，至今已經廿八年歷史，其間因為疫情有停辦過，因為魯班公是工藝祖師爺，早年鹿港地區以木雕、家具等工藝聞名全台，清代開始就有魯班公會神明組織。朝陽鹿港協會一九九六年把魯班公祭典與「木藝宴祖師」結合，人人拿出最好的作品，以「看桌」方式呈現給祖師爺鑑賞，二○○八年由彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產。

逾500件工藝品 現場有導覽

林新發表示，「鹿港魯班公宴」經歷二十多年歲月，可說越辦越盛大，今年參與工藝者，年紀最大的是一○四歲王清霜。近年來展出作品已不侷限木雕藝品，還有錫藝、漆藝、繡花、竹藤編等共卅五類、超過五百件工藝品。

彰化縣長王惠美表示，今年「鹿港魯班公宴」在亞太鹿港渡假村登場，活動期間有安排工藝家現場示範，也感謝鹿江中小學的學生提供國、台、英語的導覽。

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