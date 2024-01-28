《彰化》台76線西延工程超前 第二標提早通車

台76線西延工程第2標從文津至二林西庄（近舊濁水溪）段，昨日上午舉行通車典禮。（彰化縣政府提供）

2024/01/28 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣重要聯絡道路台七十六線辦理「西延工程」計畫，全長廿點八公里，共分四個標案興建，去年完成第一標後工程進度超前，近日再完成第二標—文津至二林西庄（近舊濁水溪）段工程，交通部昨日上午特地辦理通車典禮暨健行路跑活動，全線預計二○二六年八月完工。

第一標永興至文津段去年9月通車

東西向快速道路台七十六線原名「漢寶草屯線」，連接彰化縣最西邊的芳苑鄉漢寶村到南投縣草屯鎮，全長約五十公里，卅多年前，因部分地方民眾反彈，只興建至福興鄉，直至二○二○年交通部才又重新動土，辦理「東西向快速公路台七十六線台十九線以西延伸工程」，延伸路線從埔鹽交流道為起點，終點連接芳苑鄉台六十一線，並設置縣道一四八、新水、台十九等三處交流道，總工程經費近一四○億元。

昨日交通部在縣道一四三與台七十六線路口辦理通車典禮，交通部公路局長陳文瑞、彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯等人與會，現場並舉行健行路跑活動，吸引數百民眾報名搶第一位「壓馬路」。

可望於2026年底如期完工全線通車

王惠美表示，「身體如果要好，血路就要通，經濟如果好，交通就一定要通。」，台七十六線延伸對彰化西南角意義重大，第一標永興至文津段已在去年九月通車，第二標原預計二月通車，但進度超前提早啟用，接下來第三、四標工程可望在二○二六年底如期完工全線通車，有效提升彰化西南角的交通品質，也期望能帶動二林、芳苑地區的經濟及觀光發展。

台76線西延工程第2標昨日上午舉行通車典禮暨健行路跑活動。（記者陳冠備攝）

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