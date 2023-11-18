《彰化》「扇形車庫」結緣 彰市與日本津山市結盟

彰化市百年歷史的「扇形車庫」。（彰市公所提供）

2023/11/18 05:30

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市和日本岡山縣津山市同樣擁有百年歷史的「扇形車庫」，兩市因鐵道文化而結緣，昨天上午，津山市長谷口圭三率團到彰化市，並與市長林世賢簽署「觀光交流友好合作協定」，開始兩地觀光旅遊合作。

兩市長簽署「觀光交流友好合作協定」

林世賢指出，彰化市與日本岡山縣津山市的結緣，始於雙方都擁有扇型車庫等鐵道相關文化資產，兩市曾於去年九月間展開聯繫，起先以網路連線進行會談，初步認識彼此城市的扇型車庫，之後透過交流與認識，得知兩市鐵道文化相關性，展開觀光、文化等合作，經過一年多的協商，才促成此次簽署「觀光交流友好合作協定」。

津山市長谷口圭三說，津山市位於岡山縣，不但擁有百年歷史的「扇形車庫」，也是日本「櫻花百選」城市之一，文化底蘊深厚，彰化市為台灣知名歷史名城，迄今已有三百年歷史，兩地同樣具有相同特質，因此特地率團來台，與彰化市簽署觀光交流協定，希望能帶動兩市的觀光及文化交流。

彰市邀請參與明年3月踩街嘉年華

完成簽署後，市公所安排津山市訪問團感受彰化市的觀光文化，前往八卦山風景區，欣賞八卦山大佛，並到彰化扇形車庫與戶羽機關車園區，體驗彰化市鐵道文化的新舊風情。

林世賢表示，台日親善友好為其施政目標，在他任內已和日本北海道余市町、大分縣玖珠町、及岡山縣津山市簽署「觀光交流友好合作協定」，歡迎日本友人一同參與明年三月間舉辦「半線古都·慶典之都文化季—踩街國際嘉年華」，一同體驗感受彰化三百年的歷史風華，品嚐當地美味傳統小吃。

日本岡山縣津山市與彰化市同樣擁有百年歷史的「扇形車庫」。（津山市提供）

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