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5億元車聚！中部最大重機休息站彰化開幕 標哥試騎250萬神車想起這件事

中部最大重型機車驛站舉行開幕典禮，吸引近500台重機與法拉利等超跑車隊與會，現場總價值逾5億元。（記者陳冠備攝）

中部最大重型機車驛站舉行開幕典禮，吸引近500台重機與法拉利等超跑車隊與會，現場總價值逾5億元。（記者陳冠備攝）

2024/07/15 00:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉有重機業者斥資3千萬，打造一座中部最大重型機車驛站，昨（14日）舉行開幕典禮，吸引近500台重機與法拉利等超跑車隊與會，現場總價值逾5億元。愛好重機的大甲鎮瀾宮董事長顏清標應邀出席，並在現場試乘一輛市價250萬元頂級豪華重機，現場有人問顏清標要不要買一台，「標哥」卻說，上次騎機車陪大甲媽進香，忘記帶安全帽，結果被罵，令他現在都不太敢騎。

這家重型機車驛站位於埔心鄉台一線（中山路）上，佔地超過千坪，場內除有重機販售和維修中心外，還設有車友休息區、洗車區及拍照打卡區等，昨日開幕吸引近500台重機騎士與會，門口也停滿Ferrari Purosangue、Pista、F8及Lamborghini Huracan STO V10等價值逾2000萬超跑，為活動帶來更多吸睛目光。

喜歡重機的顏清標到場祝賀，一進場就被門口一台1800cc的美國印地安挑戰者吸引，馬上坐上去試騎，還現場示範催油門，對於試程感覺，他表示「袂醜啦（不錯啦），順順的」，會不會想買一台？標哥卻說，上次陪大甲媽進香到彰化，有一名騎重機的路人問他會不會騎，他一時忘記戴著斗笠跨上去騎，但忘戴安全帽，「就被罵了」，令他現在耿耿於懷。但他也說，騎重機試不錯的休閒活動，不過最好要有伴，三、五好友一起出遊的心情，累了就休息，否則一人騎「說不會想催（飆速）是騙人的啦」。

業者啟德國際重機總經理蕭吉茗表示，國內近年重視休閒旅遊，他跟幾位愛騎車的朋友，決定從重機騎士成為服務騎士的團隊，希望以騎士需求為導向，提供給車友更完善的休息、聚會空間，讓所有重機朋友騎到彰化時都想進來休息。

中部最大重機休息站開幕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標出席，試乘市價250萬元的美國印地安挑戰者頂級豪華重機。（記者陳冠備攝）

中部最大重機休息站開幕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標出席，試乘市價250萬元的美國印地安挑戰者頂級豪華重機。（記者陳冠備攝）

這家重型機車驛站位於埔心鄉台一線（中山路）上，佔地超過千坪，場內設有車友休息區、洗車區及拍照打卡區等，開幕首日吸引近500台重機騎士與會。（記者陳冠備攝）

這家重型機車驛站位於埔心鄉台一線（中山路）上，佔地超過千坪，場內設有車友休息區、洗車區及拍照打卡區等，開幕首日吸引近500台重機騎士與會。（記者陳冠備攝）

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