《彰化》助青年購屋 黃秀芳將建2000戶社宅

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳關注年輕人生活與創業需求。（記者張聰秋攝）

2022/10/14 05:30

針對設籍彰化達一定時間首購族 加碼提高優惠利率的補助貸款總金額

〔記者張聰秋／彰化報導〕房價高漲、自備款高，首次買房年齡層越來越高，為了減輕民眾購屋壓力，並幫助年輕人早日擺脫無殼族，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳表示，她當選後將興建二○○○戶社會住宅，同時配合中央政策補足不足之處，將辦理首次購屋貸款利息補貼，減輕首購後付款壓力，買房後生活品質不變。

競選總部發表青年發展政見

內政部推動自購住宅貸款利息補貼，地方縣市放款額度最高補助二一○萬元，優惠利率年限最長廿年，黃秀芳為助年輕人早日擁有自有房，將針對設籍彰化縣達一定時間的首購族，以中央現有二一○萬元補助額度為架構，加碼提高優惠利率的補助貸款總金額，優惠利率比照中央執行，藉此減輕未來利率升息時，房貸付款金增加壓縮到生活費用的開銷。

黃秀芳競選總部發表青年發展政見，包括全縣廣建社會住宅、興辦青創貸款、首次購屋貸款利息補貼，還有青農補助和輔導等面向。

爭取青農貸款前兩年免繳還本金

競總指出，青農需創業資金，黃秀芳當選後規劃每年補助一○○人，每人最高二十萬元農業經營資金補助，項目包含資材、設施及包裝，目前農委會青農專案貸款，現階段中央每人最高貸款二○○萬元、五年內免付利息，但拿到貸款金就要開始攤還本金，青農怕還不起而卻步，未來將主動爭取每案貸款前兩年免繳還本金，啟動還款寬限期，減輕青農創業初期籌措周轉金的壓力。

青年創業貸款 縣府補貼農會利息

黃秀芳也關注到年輕人返鄉創業最欠缺的資金資源，競總表示，有關青年在地創業貸款計畫政見，規劃計畫貸款總金額十億元，縣府與廿六鄉鎮市農會信用部合作，農會貸放資金，縣府補貼利息給農會，每位青年貸款最高二○○萬元，貸款年限若當週轉金則為五年，做資本材最高可貸款時間拉到七年，利率前三年免息，第四年起按定期儲蓄存款一年期收息，如果縣府補貼給農會的利息用二．五％估算，一年補貼利息經費約二五○○萬元，縣府用自有財源負擔得起。

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