《彰化》「白沙屯媽祖像」義賣 募身障家園基金

在彰化縣長王惠美（右）等人見證下，陳永聰（左）將其「白沙屯拱天宮天上聖母」寶像畫作捐出義賣，作為「伯立歐家園」建設基金。 （記者湯世名攝）

2022/05/16 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕社團法人中華民國十方功德行善團長陳永聰四個多月前創作「白沙屯拱天宮天上聖母」寶像畫作，趕在本月二十日白沙屯媽祖遶境活動前，將這幅作品完成，昨天在彰化縣長王惠美等人見證下，捐贈給社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，畫作將義賣作為「伯立歐家園」建設基金，預計以五十萬元起標，陳永聰希望能遇到有緣人收藏，為伯立歐籌募善款，幫助家園盡快落成。

昨天前往福興鄉順興汽車見證的王惠美說，陳永聰對地方貧困家庭及集資捐贈棺材安葬積極協助與幫忙，獲悉「伯立歐家園」急需建園基金，白沙屯媽祖也曾駐駕於此，他有靈感要將白沙屯拱天宮與媽祖神像畫出來，捐做公益，且趕在白沙屯媽祖遶境前完成，期望今年白沙屯媽祖能有機會再次駐駕，也邀請有緣的善心人士能擁有此畫作，有興趣者可以聯繫伯立歐家園參與公益拍賣。

陳永聰說，今年初有一回於半夢半醒間，似乎接獲神祇意旨，要將這份神恩廣披有福德之人，於是開始動筆創作「白沙屯拱天宮天上聖母」這幅寶像畫作，還專程去了一趟白沙屯朝覲揣摩，全心投入媽祖寶像畫作，希望能遇到有緣人收藏，為伯立歐募到高額善款，幫助家園盡快落成。

這幅「白沙屯拱天宮天上聖母」寶像預計以五十萬元起標，在下一場伯立歐家園募款餐會前，暫放順興汽車展示，期盼有緣人能早日收藏。

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