「兇手」不見了！埤頭阿嬤遭3惡犬狂咬險喪命 動防所：抓到重罰

10多天前，彰化縣埤頭鄉發生76歲阿嬤下田拔韭菜花，突遭3隻犬隻圍攻追咬，狗把人咬成重傷後，繼續在馬路遊蕩。（民眾提供）

彰化縣埤頭鄉76歲陳姓阿嬤11日被3隻惡犬圍攻，狂咬200多處傷口，傷勢嚴重、差點沒命，目前仍在醫院治療；這起犬隻嚴重傷人事件，直到19日縣議員吳錦潭在議會縣政質詢被揭露，彰化縣動物防疫所在事情東窗事發才展開作為。動防所表示，目前這3隻惡犬行蹤成謎，當地村長回報狗不見了，也沒人敢承認是飼主，動防所目前派員協尋中，一旦抓回了，在飼主未認領前，動防所會強制收容安置，直到警方確認飼主後，會依《動物保護法》裁罰，最高重罰15萬元罰鍰。

動防所長董孟治表示，動防所人員今天電洽轄區派出所，警方表示該案已完成偵訊筆錄，目前相關飼主一再否認涉案犬隻為其所飼，但警方比對監視器，3隻涉案犬隻為有主人飼養，動防所再訪查當地村長，村長轉述目前這3隻狗已不見蹤影。

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董孟治說，犬隻傷人事件多與飼主管理不當有關，包含未繫牽繩或未採取適當防護措施。依《動物保護法》相關規定，飼主若讓犬隻在公共場所未妥善繫留、管理，造成危險或傷人，在明顯疏縱管理的情況下，依法裁罰3000到1萬5000元，並限期改善，情況更嚴重再加重罰，最高重罰15萬元。

阿嬤被3隻惡犬圍攻追咬，全身衣服破碎、血肉模糊，牽著腳踏車返家求救。（民眾提供）

監視器拍到狗咬傷阿嬤後，腳沾滿泥沙、一度出現在街頭。（民眾提供）

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