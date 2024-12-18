彰化市跨年晚會首度在後火車站登場 演出卡司曝光

彰化市跨年晚會邀請到超偶冠軍李子森開唱，並有社區團體表演。（彰化市公所提供）

2024/12/18 18:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府不再辦理跨年晚會，彰化市公所跨年晚會成為北彰化鄉親唯一選擇，今年首次在彰化火車站後站舉辦，舞台預計搭在辭修路，旁邊就是扇庫停車場，金曲歌王楊烈陪同跨年倒數，還有無敵正妹的無雙樂團、超偶冠軍李子森與鋼琴王子黃霆睿演出。

彰化市長林世賢說，今年選在彰化火車站後站舉辦跨年晚會，因為全新的扇庫停車場方便停車。為了降低晚會交通衝擊，舞台12月31日早上才會開始搭，舞台設在辭修路，封閉路段從西興東路到忠孝街，使用停車場民眾及附近居民都不受影響。

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當天除了藝人開唱，也有社區團體才藝演出。當晚摸彩獎品包括iPhone 16、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等豐富大獎。

火車站後站廣場邀請農特產品、特色美食小吃業者擺設攤位，辭修路忠孝街路口到辭修路西興東路口交通管制時間為12月31日上午9點到元旦清晨5點，汽、機車請勿駛入，如有停車需求可停到扇形車庫停車場。

彰化市跨年晚會首度在彰化火車站後站舉辦，封閉部分辭修路搭舞台。（記者劉曉欣攝）

彰化市跨年晚會邀請到超偶冠軍李子森開唱，並有社區團體表演，市長林世賢邀請民眾一起來倒數。（彰化市公所提供）

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