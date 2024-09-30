超過千次分享的爌肉飯梗圖再度爆紅 讓人最害怕的一句話曝光了

彰化爌肉飯節炒熱彰化國民美食爌肉飯，也讓「彰化旅行+」曾經做過、分享超過1000次的爌肉飯梗圖再度翻紅。（取自「彰化旅行+」粉專）

2024/09/30 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「彰化爌肉飯節」集章活動讓紀念碗與鑰匙圈一下就換光光，目前各方「爌世英雄」正在苦等加碼的2000個鑰匙圈，也把「爌肉飯」推上全國小吃舞台，連帶讓《彰化旅行+》粉專以日本知名動畫公司吉卜力工作室所釋出的動畫劇照，所做成的爌肉飯梗圖再度翻紅，尤其是「今天爌肉飯賣完嘍！」，完全戳中饕客內心最害怕聽到老闆所說的一句話，讓爌肉飯迷拍案叫絕。

《彰化旅行+》粉專為了破除「彰化好無聊」的印象，經常都會介紹彰化好吃好玩的地方與小吃，尤其是爌肉飯，更是粉專的常客與流量密碼。因此，在當年吉卜力開放大家可以使用經典動畫劇照時，就馬上動手自己來製作梗圖，立即選定爌肉飯為主題，並加入彰化元素。

《彰化旅行+》粉專版主指出，以爌肉飯切入作為梗圖，主要是以爌肉飯愛好者的心聲出發。像是梗圖就寫到「每次去彰化都只知道吃肉圓」、「其實是爌肉飯好嗎？」、「我是吃爌肉飯長大的怎麼了嗎？」，這真的都是彰化人的內心話。

不過，身為爌肉飯迷，最害怕的一句話就是「今天爌肉飯賣完嘍！」，這張梗圖深獲人心，許多人都說，就怕排隊排到「爌肉飯賣完了！」這真的是崩潰到欲哭無淚，完全戳中飯迷的心，知道在走到爌肉飯店門口，卻吃不到的遺憾。

而《彰化旅行+》粉專的爌肉飯梗圖系列，有超過1000次分享，也希望用爌肉飯打破彰化不好玩的印象，特別做了「你們可以不要再路過彰化好嗎？」梗圖，希望更多人來到彰化，也愛上彰化爌肉飯。

「彰化旅行+」粉專曾以爌肉飯為主題，融入彰化人心聲做成網路爆紅的梗圖。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專曾以爌肉飯為主題，融入彰化人心聲做成網路爆紅的梗圖。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專的爌肉飯系列梗圖，以動畫神隱少女主角們的目瞪口呆表情，精準表達饕客最害怕的一句話。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專曾以爌肉飯為主題，融入彰化人心聲做成網路爆紅的梗圖。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專曾以爌肉飯為主題，融入彰化人心聲做成網路爆紅的梗圖。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專曾以爌肉飯為主題，融入彰化人心聲做成網路爆紅的梗圖。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專曾以爌肉飯為主題，融入彰化人心聲做成網路爆紅的梗圖。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專多次介紹彰化縣各地的爌肉飯，吸引饕客前來品嘗。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專多次介紹彰化縣各地的爌肉飯，吸引饕客前來品嘗。（取自「彰化旅行+」粉專）

「彰化旅行+」粉專多次介紹彰化縣各地的爌肉飯，吸引饕客前來品嘗。（取自「彰化旅行+」粉專）

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