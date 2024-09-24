大埔截水溝堤岸道路拓寬「最難」一段 10/1起封閉3年施工

彰化市大埔截水溝堤岸道路工程最難的第2區段即將封路施工，將從10月1日起全線全日封閉3年。（彰化縣政府提供）

2024/09/24 00:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化人都在等的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，最難的第2區段即將從10月1日起封閉施工，也就是台1線以西到崙美路，將全線全日封閉到2028年1月29日止。工務處強調，雖然拓寬工程有跨越國道、穿越鐵道的挑戰，但仍力拚台1線以東2026年底通車，台1線以西可望在2028年通車。

工務處長林漢斌表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程已超前20％，6個工區都已全面展開。而最關鍵、也難度最高的第2區段，也即將封閉道路施工。由於這個區段有台鐵經過，考量未來台鐵彰化段有高架計畫，因此，將先採地下道方式興建，等到未來鐵道完成高架化之後，再來填平地下道。

林漢斌強調，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程除了要穿越台鐵，還要跨越中山高速公路，將以高架橋方式來跨越，再加上有議員提議讓電桿地下化，目前正與台電溝通協調中，為了讓已完工路段先行通車，目前預計讓台1線以東2026年底通車，台1線以西可望在2028年通車，以紓解國道彰化交流道周邊道路的壅塞情況。

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程全長4.5公里，起點從彰化市台19線，往東跨越中山高、台鐵，與台1線、137縣道等平交，終點銜接至中興路口，堤岸南北岸兩側各配置9公尺寬雙線道路，未來與拓寬完成的洋仔厝溪堤岸道路串連，將成為從溝通北彰化快捷道路。

彰化人都在等的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，面對穿越台鐵、跨越國道的挑戰，力拚台1線以東2026年底通車。（彰化縣政府提供）

彰化人都在等的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，面對穿越台鐵、跨越國道的挑戰，力拚台1線以東2026年底通車。（彰化縣政府提供）

彰化人都在等的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，面對穿越台鐵、跨越國道的挑戰，力拚台1線以東2026年底通車。（彰化縣政府提供）

彰化人都在等的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，面對穿越台鐵、跨越國道的挑戰，力拚台1線以東2026年底通車。（彰化縣政府提供）

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