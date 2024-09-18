氣候異常影響花季 彰化欒樹節延後9/28登場

每年9月，彰化縣東螺溪北岸的台灣欒樹就會進入開花期，綠色隧道變成黃金隧道，美景目不暇給。（資料照）

2024/09/18 21:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年9月中旬，彰化縣溪湖鎮東螺溪的台灣欒樹就會進入開花期，綠色隧道變成黃金隧道，美景令人目不暇給，但今年疑似受氣候影響，金色花穗遲至9月才現身，令愛花民眾鬆一口氣，年度盛會「戀戀欒樹節」將正常舉行，主辦單位溪湖鎮公所表示，今年活動擴大二個週末舉辦，9月21日先舉辦寫生比賽，9月28日活動登場。

東螺溪北岸流域種植約1公里長台灣欒樹隧道，每年9月開花，綠色隧道瞬間幻化黃金隧道，為維護美景永續，湖埔社區大學從7年前開始舉辦戀戀欒樹節，並於每年3月第3周舉辦，但今年活動時間遲遲未公開，讓不少愛花民眾以為「是不是停辦了」，擔憂不已。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，今年氣候異常，雨季時間較往年長，導致台灣欒樹遲遲未能結成花苞，直至近一周氣候回穩，氣溫高漲下，樹梢終於結成花穗，預計本週進入花季，下週則迎來大爆發，剛好迎接戀戀欒樹節活動。

「沒有停辦，還擴大舉辦。」林淑玲說，戀戀欒樹節以成為彰化花海節指標活動之一，今年改由溪湖鎮公所主辦，經費加倍並擴大舉辦，於9月21日舉辦寫生比賽，也為欒樹節活動暖身，比賽採預約報名，來參加就送地方特色伴手禮，目前尚有名額，歡迎一起體驗徜徉黃金雨美景。

彰化賞花年度盛會「戀戀欒樹節」，今年擴大兩週末舉辦， 9月21日先舉辦寫生比賽，9月28日活動登場。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法