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首頁　>　彰化縣

真是「三條線」！彰縣行人穿越道多新標線 公路局解答

彰化市秀傳醫院旁的斑馬線上又多了3條縱線，公路局彰工段表示是「盲人導引線」。 （記者湯世名攝）

彰化市秀傳醫院旁的斑馬線上又多了3條縱線，公路局彰工段表示是「盲人導引線」。 （記者湯世名攝）

2024/09/18 13:03

〔記者湯世名／彰化報導〕「這裡怎麼有三條線？」彰化縣近來有10處路口行人穿越道上，多了3條長長的縱線，民眾看得霧煞煞，紛紛猜測到底是何種用途，公路局彰化工務段也給解密表示這3條縱線是「盲人導引線」，經過會勘後，繪製在視障者有通行需求且穿越距離較長或斜交的路口。

有民眾最近在經過彰化市秀傳醫院附近的中山路與中央路口時，發現行人穿越道上又劃有3條縱向的細線，猜測可能是單車族的指引線，也有人猜測是車輛停止線，還有人猜說是防滑線。

公路局彰化工務段長廖志彬給出正確答案說，繪製在行人穿越道上的3條長條縱線，其實是「盲人導引線」；是為打造彰化縣無障礙行人通行環境而繪製。

彰化縣目前共有10處路口設置「盲人導引線」，分別是彰化市中山路與中央路口、花壇鄉中山路與中正路口、花壇鄉中山路與光明路口、大村鄉中山路與中興街口、員林市莒光路與至善街口、員林市莒光路與靜修路口、田尾鄉中山路與民生路口、田尾鄉中山路與中興路口、田尾鄉中山路與公園路口、溪湖鎮東環路與郵政街口。

彰化工務段表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則第185條，視障者有通行需求且穿越距離較長或斜交之路口，於行人穿越線上得劃設視障引導標線，導引視障者通過路口；其線型為3條平行白色實線，寬度為5公分，間隔為5公分，厚度為0.4至0.6公分。除了高度增加，幫助盲人辨認行走動線，防滑係數也升級，提升視障朋友過馬路的安全。

廖志彬說，會選在彰化縣這10處路口設置「盲人導引線」，是在勘察後認為該處路口行人有實際需求而設置，未來若成效良好，再研議是否擴大實施。

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