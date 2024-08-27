垃圾破袋檢查挨轟！彰化環保局出手 1招護稽查員

彰化縣加強垃圾分類後，清潔隊員的執勤安全也受到考驗。（記者張聰秋攝）

2024/08/27 20:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕近來，全台陸續傳出多起清潔隊員垃圾破袋檢查，與民眾發生衝突甚至被打，彰化縣也難以倖免。為保護清潔隊員的安全，環保局將補助全縣26個鄉鎮市的清潔隊，添購密錄器，讓清潔隊員能夠「全程錄影」，若有違法行為可當證據自保，確保執勤過程的人身安全。

環保局環境工程科長林群富表示，自7月1日全縣加強垃圾分類以來，各地清潔隊開始進行破袋檢查，但目前只有彰化市、和美鎮、溪湖鎮的部分隊員有密錄器，員林市的稽查人員也有配備，其他地區則還在等待補充。

林群富透露，環保局已經籌措到預算，準備購買密錄器，現在正在進行市價調查和款式選擇，預計近期內就會定案，並計畫補助所有配置稽查人員的清潔隊。能否擴及到每位清潔隊員都需要配戴密錄器，則希望各鄉鎮市公所能從垃圾減量獎勵金中支付。

最近，高雄、台東等地也爆發了多起垃圾破袋檢查引發的衝突事件。台東卑南鄉一家超商店長，因為和清潔隊員爭執，竟憤而跳進垃圾車後車斗抗議，這一幕被路人拍下上傳網路，引發熱議。彰化縣員林市清潔隊員則因暫停收取保麗龍，而遭到民眾持棍棒攻擊，經報警，警方依妨害公務和傷害罪嫌偵辦。溪湖鎮1名清潔隊員因提醒民眾要將青蔥丟在生廚餘桶，反被飆罵，隊員提告。

自7月1日彰化縣推行垃圾強制分類和破袋檢查，做到滴水不漏，連環境部長彭啓明都大加讚賞。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法