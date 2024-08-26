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爆量！彰化生廚餘回收翻倍到850公噸 堆肥中心都「吃不下來」

彰化縣今年7月垃圾分類新制上路後，7月生廚餘回收量就暴增到850公噸，跟去年同期相較，增加了440公噸，可說是翻倍成長。（記者劉曉欣攝）

彰化縣今年7月垃圾分類新制上路後，7月生廚餘回收量就暴增到850公噸，跟去年同期相較，增加了440公噸，可說是翻倍成長。（記者劉曉欣攝）

2024/08/26 19:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣7月1日起實施垃圾分類新制，提高垃圾車整車退運標準，光是7月的生廚餘回收量就暴增到850公噸，是去年同期2倍，引發縣議員曹嘉豪質疑爆量如何處理。環保局表示，田尾堆肥中心每月處理量能為600公噸，剩下250公噸部分，暫由鄰近台中市、雲林縣以互惠方式協助，未來將編列預算委外處理。

縣議員曹嘉豪今天在縣議會臨時會進行質詢指出，垃圾分類新制上路以來，各地清潔隊回收的生廚餘數量暴增，但彰化縣目前只有在田尾鄉設置堆肥中心，暴增生廚餘要何去何從？

環保局長江培根表示，隨著新制上路，今年7月生廚餘回收量有850公噸，跟去年同期410公噸相比，暴增了440公噸， 翻倍成長非常驚人。而田尾堆肥中心採取傳統發酵堆肥法，每月約可以處理600公噸，其餘就暫時透過「好鄰居條款」，由台中、雲林採互惠方式予以協助。

江培根指出，委由鄰近縣市幫忙處理生廚餘，這是過度時期的作法，未來將編列預算來委由民間處理，並同時尋求另設堆肥中心可行地點，或是提高堆肥的效率，縮短堆肥所需的時間。

根據環保局統計，在新政策上路前，全縣平均垃圾混雜生廚餘或是熟廚餘的比例，約佔總垃圾量的20％至25％左右。因為同步提高垃圾車「整車退運」標準，也就是進焚化廠的垃圾車都抽驗5袋，只要有12個不合格品與30％廚餘就退運，讓生廚餘暴增到850公噸，熟廚餘暴增到800公噸，跟去年同期的410公噸、420公噸相較，都是翻倍成長。

環保局指出，新制上路第一個月垃圾進焚化廠就減少5324.92公噸，跟去年同期相較，垃圾減量22.96％。其中，光是生、熟廚餘回收總量，跟去年同期相較就增加了820公噸，為了強化堆肥量能，持續規劃中的彰化市堆肥場，未來希望能達到每月300公噸量能，除了處理彰化市與和美鎮超過30萬人口所回收的生廚餘，也預期讓全縣處理生廚餘總量能可以上看900公噸。

彰化縣目前只有田尾設置堆肥中心，每月處理量能為600公噸。（彰化縣環保局提供）

彰化縣目前只有田尾設置堆肥中心，每月處理量能為600公噸。（彰化縣環保局提供）

彰化縣目前只有田尾設置堆肥中心，每月處理量能為600公噸。（彰化縣環保局提供）

彰化縣目前只有田尾設置堆肥中心，每月處理量能為600公噸。（彰化縣環保局提供）

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