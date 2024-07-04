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彰化廚餘落實分類 堆肥廠效率增

生廚餘進入堆肥處理中心，馬上濾水，再做初篩。（記者顏宏駿攝）

生廚餘進入堆肥處理中心，馬上濾水，再做初篩。（記者顏宏駿攝）

2024/07/04 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕自今年七月起，彰化縣實施「垃圾破袋」稽查及「垃圾車退運」新制，各地清潔隊加嚴垃圾分類檢查，分類不確實的垃圾將被退運，造成縣內生廚餘大增，但因為民眾在清潔隊員指導下已做好生、熟廚餘分類，以致堆肥場的業務量並沒有大幅增加。

彰化縣各鄉鎮的生廚餘都送往田尾的堆肥處理場，該場二年前第二廠啟用時，每天處理的廚餘約廿公噸（平均每月約四百公噸），但因為本月開始實施垃圾破袋稽查及垃圾車退運新制，以致生廚餘量大增，該場每日廚餘量爆增到近三十公噸，惟廚餘量大增並沒有造成堆肥場作業大亂，記者昨天實地走訪，場外聞不到臭味，廠內也無大量待處理廚餘。

環保局人員說，以前民眾對於生、熟廚餘和垃圾，往往分不清，經清潔隊員做初部的篩檢，再送至堆肥場，仍無法完全分類乾淨，必須將硬殼、藤枝、垃圾袋、塑膠瓶挑出來，否則會讓整部機器卡住因此一半的人力都投入在「挑垃圾」。

環保局說，經過這次的教育，民眾做好廚餘、垃圾分類，場內毋須再進行垃圾篩選分類，工作效率大為提昇，大部的人力都用於發酵槽，預期一個月多月會產有機肥（土壤改良劑）產品會大增。目前所生產的有機肥，一包廿公斤為一百元，歡迎民眾到田尾堆肥廠購買。

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