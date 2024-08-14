勸導「蔥仔是生廚餘」反遭國罵伺候 溪湖鎮清潔隊員提告

彰化縣溪湖鎮清潔隊員勸導持蔥民眾（紅圈處）「蔥仔是生廚餘」的垃圾分類觀念，卻遭罵髒話。（民眾提供）

2024/08/14 18:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣自7月1日嚴格施行垃圾分類，若分類不符規定，焚化爐會整車退運拒收，日前溪湖鎮清潔隊員提醒民眾「蔥仔是生廚餘」，結果遭對方罵三字經，清潔隊員不甘受辱，前往警局提告妨害名譽與妨害公務，這也是彰化實施垃圾分類新制以來，首度有民眾為了垃圾分類而挨告

這起衝突發生在12日晚間7點，劉姓清潔隊員正在執行收運垃圾勤務，發現一民眾的垃圾袋內有零散的青蔥根莖類，基於垃圾分類規定，他將青蔥從垃圾袋內撿起，並丟置生廚餘桶，隨後對該民眾提醒「蔥仔是生廚餘」勸導分類，未料該民眾認為是清潔隊員在刁難，於是發生爭吵，並對清潔隊員口出髒話。

事後，劉男難忍不滿情緒，在溪湖鎮長何炳樺陪同下到溪湖派出所，對該民眾提告妨害名譽與妨害公務，何炳樺隨後在「溪湖鎮長」臉書貼出500字聲明，表示對事件的發生深表遺憾及不捨，但支持隊員捍衛自己的權益，也請民衆能多體諒、多配合清潔隊的工作，並多給清潔隊員包容及鼓勵，並強調「職業不分貴賤，請尊重每個崗位的人」，引起民眾熱議。

有民眾表示，彰化垃圾分類過於嚴格，只是幾把青蔥殘根，就要另外打包分類生廚餘，每次食物分類都得緊張兮兮，很怕被清潔隊員罵，不過也有民眾認為，垃圾分類就是生活日常，隨時養成分類習慣，就不會被刁難，而且清潔隊員是好意勸導，並沒拒收青蔥。

彰化縣環保局表示，自7月1日推行垃圾分類新制，今年7月跟去年同期相比，減少逾5000公噸，大約減量23%，其中「生廚餘」減量最為關鍵，因為以往多數民眾會把生廚餘當一般垃圾，新制上路後，蔬菜果皮等生廚餘不再進入焚化廠，垃圾減量就很可觀，讓全縣每日人均垃圾量降到0.465公斤，低於全國的平均數。

環保局也指出，垃圾車「整車退運」標準，每袋只要有12個不合格品或30%廚餘就會退運，雖然民眾爭議被視為刁難，可是清潔隊員勸導並沒錯，大家都應養成分類好習慣，一點一滴累積就很可觀。

溪湖鎮長何炳樺陪同清潔隊員到派出所提告，並在「溪湖鎮長何炳樺」臉書貼出500字聲明，強調「職業不分貴賤，請尊重每個崗位的人」，引起熱議。（翻攝溪湖鎮長何炳樺臉書）

溪湖鎮公所劉姓清潔隊員不甘受辱，對民眾提告妨害名譽與妨害公務。（民眾提供）

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