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女遭網友猥褻上網求助 遇假律師匯出117萬還啪啪2次

女子上網求助，遇到假律師，失財又失身。（合成圖，資料照）

女子上網求助，遇到假律師，失財又失身。（合成圖，資料照）

2024/08/14 20:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化女子A女（化名）遭男網友猥褻，上網找律師協助，遇到劉男扮演的「假律師」Mr.Lin向她佯稱，叫黑道老大「白先生」教訓男網友，失手打死，需要律師費、醫藥費、喪葬費，A女惟恐扯上教唆殺人罪，急忙匯了117萬4140元到劉男帳戶，再找「白先生」善後。而「白先生」也是劉男，謊稱和解金談到1500萬元，他願意出1480萬，A女得知自己只要出20萬元，「以身相許」，雙方發生2次性行為。

東窗事發後，A女得知Mr.Lin和白先生是同一人，她失財和失身，一人被剝兩層皮，懊悔不已，雖然劉男把117萬4140元還給她，她仍控告劉男詐欺取財和妨害性自主。經彰化地院審理，劉男詐欺取財被判刑2年2月，妨害性自主則因證罪不足獲判無罪。

A女遭男網友猥褻，透過網路交友平台尋找律師協助，被劉男鎖定。劉男佯稱律師，可以幫忙擺平，A女信以為真，把男網友資料給對方，劉男隔天即以Mr.Lin身分向A女訛稱，「我已叫經營徵信社的老大白先生教訓對方，不料他白先生打死男網友」，又說，現在白先生發生事情了，為了跟男網友家屬談和解，需要律師費、徵信費、醫藥費、喪葬費等，A女必須先付錢，再找到白先生善後。

A女怕擔上教唆殺人罪責，立即匯117萬4140元到劉男帳戶，她在Mr.Lin指示下找到白先生住處。A女說，她進入白先生所住的套房，對方說，最近都在處理她的事情，心情很差，目前賠償談到1500萬，他會出1480萬，她只要出20萬元。A女萬分感謝，白先生趁機提及，前任女友過世多年，自己從沒有性行為，問她可不可以跟他愛愛？她在對方苦苦哀求下，半推半就答應。但A女在法庭審理時改口指稱，她遭受對方脅迫，因對方體型魁梧，加上自己想把之前匯的金錢拿回來，被迫性交。她說，連續2天，她被白先生性侵2次得逞。

但劉男向法官秀出雙方的對話，A女傳簡訊給Mr.Lin，「突然想跟老公說一下～昨天跟哥哥做的時候，哥哥很棒有進步，好像有開心到的感覺，還有摸摸我的頭，但我太緊了，很緊張，我覺得好痛窩 哥哥說老公的更大哇～」。

法官指出，被告假扮Mr.Lin、白先生對A女施詐，係要向A女詐騙財物，但這不能推斷，A女與白先生2次性行為是違反其意願。A女指控被告對她施以強迫性交，並非無瑕疵，且無其他證據足以證明被告有對A女施以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術之方法而為強制性交，此案被告對A女施用之詐術，也難認該當強制性交罪。因判劉男妨害性自主無罪。

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