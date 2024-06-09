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搶命110天！彰化小姊妹昏迷指數3四肢出現萎縮

在秀傳的陳家姊姊已臥床長達110天，昏迷指數3，四肢出現些微萎縮，醫院持續復健治療。（資料照）

在秀傳的陳家姊姊已臥床長達110天，昏迷指數3，四肢出現些微萎縮，醫院持續復健治療。（資料照）

2024/06/09 13:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化伸港鄉陳家姊妹發生車禍至今天（6月9日）已是第110天，在秀傳與彰基搶救的姊妹倆昏迷指數都是3，雙眼瞳孔放大、對光無反應，由於長時間躺在病床上，姊妹倆的四肢已出現些微萎縮，醫護積極復健治療；明天就是一年一度的端午節，母親輕喚「趕快醒來，媽媽好想妳們」，令人不捨。

秀傳醫院指出，陳家姊姊自從5月初再次陷入重度昏迷，昏迷指數從11降為3之後，狀況就沒有再變化，雙眼瞳孔放大、對光無反應、四肢也無反應，仍屬命危階段；由於長時間躺在病床上，四肢有出現些微萎縮狀況，醫院持續為她做復健和中醫針灸，也有定時為她抽痰。

彰基則表示，陳家妹妹從入院至今第110天來，昏迷指數始終維持3的重度昏迷，同樣是雙眼瞳孔放大、對光無反應、四肢也無反應，由於臥床時間甚久憂心其四肢恐會出現萎縮問題，因此持續復健與針灸；5月10日轉至漢基後，經過醫療護理目前狀況穩定維持，這段期間小妹妹的母親、阿公與弟弟都有持續前來關心與陪伴，陳小妹妹所有的醫療費用及復健、中醫針灸治療等都由院方負責。

由於明天就是端午節，姊妹倆的母親都分別向她們輕輕呼喚「趕快醒來，媽媽好想妳們」，希望她們可以趕快健康出院。

在漢基的陳家妹妹已臥床長達110天，昏迷指數始終是3，醫院持續復健治療，牆上貼滿親友加油打氣的卡片。（彰基醫院提供）

在漢基的陳家妹妹已臥床長達110天，昏迷指數始終是3，醫院持續復健治療，牆上貼滿親友加油打氣的卡片。（彰基醫院提供）

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