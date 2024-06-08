武財神變身BLACKPINK？黑臉配一身粉紅 原因曝光了

今年鹿港魯班公宴，全場都被這尊「天官武財神」全身粉紅所吸引，原來這是林宗漢的粧佛作品，加入紅丹上底，讓觀者可以更清楚看到粧佛的細節。（記者劉曉欣攝）

2024/06/08 15:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕武財神變身BLACKPINK？台灣工藝界年度盛事的「鹿港魯班公宴」在端午連假登場，一次就可以看到108位工藝者的「拚場」，但現場竟然有作品超級吸睛，明明是天官武財神，卻是黑臉配上一身粉紅？主辦單位表示，粉紅是加入打底加入紅丹的關係。

「鹿港魯班公宴」主辦單位鹿港鎮朝陽鹿港協會理事長林新發表示，這尊「天官武財神」是兒子林宗漢的粧佛作品，所謂的粧佛是結合木雕與漆藝的傳統工藝，因為還沒有彩繪、安金箔，這樣比較容易看到粧佛的細節。作品看到的粉紅色是打底加入紅丹，含有辟邪的作用。

林新發說，鹿港魯班公宴從1996年至今已經28年，其間因為疫情有停辦過，因為魯班公是工藝祖師爺，早年鹿港地區以木雕、家具等工藝聞名全台，清代開始就有魯班公會神明組織。朝陽鹿港協會1996年把魯班公祭典與「木藝宴祖師」結合，人人拿出最好的作品，以「看桌」方式呈現給祖師爺鑑賞，2008年由彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產。

林新發表示，「鹿港魯班公宴」越辦越盛大，今年共有來自12個縣市的108位工藝者參與，年紀最大的是104歲王清霜。其中，11位為人間國寶（重要傳統工藝保存者）的作品，33位縣市級傳統工藝保存者，展出作品不侷限木雕藝品，還有錫藝、漆藝、繡花、竹藤編等共35類、超過500件工藝品。

彰化縣長王惠美表示，今年「鹿港魯班公宴」在亞太鹿港渡假村登場，活動期間有安排工藝家現場示範，也感謝鹿江中小學的學生提供國、台、英語的導覽，今年並新增「線上藝廊」，民眾可以透過展出工藝品前QR code，直接認識工藝家與工藝品。

今年鹿港魯班公宴全場都被這尊「天官武財神」全身粉紅所吸引，原來這是林宗漢的粧佛作品，加入紅丹上底，讓觀者可以更清楚看到粧佛的細節。（記者劉曉欣攝）

鹿港魯班公宴今年盛大登場，共有108位工藝家拿出最好的作品給祖師爺鑑賞。（記者劉曉欣攝）

鹿港朝陽協會理事長林新發（圖右一）為彰化縣長王惠美介紹今年展出的作品。（記者劉曉欣攝）

鹿港朝陽協會理事長林新發（圖左二）為彰化縣長王惠美介紹今年展出的作品。（記者劉曉欣攝）

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