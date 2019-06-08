1次看見7位人間國寶絕活！就在鹿港魯班公宴

2019-06-08 18:06

首次上稿 17:25

更新時間 18:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午連假來鹿港，除了傳統的端午味以外，還有不可錯過的就是魯班公宴！可以一次看到108位工藝者的「拚場」，其中還有7位人間國寶的作品，可說是博物館級的精彩展出。

說起鹿港魯班公宴的由來，鹿港早年以木雕、家具與工藝聞名全台，魯班公是工藝祖師爺，清代年間就有魯班公會的神明組織，從1996年開始，由朝陽鹿港協會結合「木藝宴祖師」與魯班公宴祭典，而這難得一見以工藝作品「看桌」來祭祀祖師爺的活動，已獲得文化資產保存法登錄的民俗活動。

許多觀光客都不解，為何年年端午連假都會看到鹿港在舉辦魯班公宴？朝陽鹿港協會理事長黃文秋表示，這是因為魯班公的生日就是農曆5月7日，剛好就在端午節過後兩天，才會讓「魯班公宴」成為「鹿港慶端陽」系列活動之一。

黃文秋說，鹿港魯班公宴從1996年開始舉辦，今年邁入第24年，今年共展出108桌，其中60桌為鹿港在地工藝者，每桌都展出1位藝師最新的得意傑作，每位工藝者用自己的最佳作品，來向祖師爺魯班公來祝壽。

黃文秋說，這次魯班公宴當中，最特別的是有7桌是榮獲國家級的文化資產保存者，也就是俗稱的「人間國寶」，其中鹿港在地的藝師李秉圭，更是獲得「鑿花技術」、「傳統木雕」的人間國寶雙認證。

鹿港「魯班公宴」將於8日10點進行「巧聖先師」魯班公祭典，「看桌」工藝展也將展到8日下午4點，展出作品除了7位「人間國寶」，還有27位工藝師獲得縣市登錄傳統藝術與文化資產保存者，從木雕、漆藝、春仔花、陶藝、竹藤編、硯雕等等都有。

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